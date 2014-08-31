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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

کنفرانس بین‌المللی «افق نو» دوباره برگزار می‌شود/ انتشار فراخوان

کنفرانس بین‌المللی «افق نو» دوباره برگزار می‌شود/ انتشار فراخوان

دومین کنفرانس بین المللی «افق نو» با دبیری نادر طالب‌زاده از تاریخ 5 تا 7 مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس بین المللی «افق نو» با دبیری نادر طالب زاده در قالب چهارده محور و با موضوعاتی چون: تشابهات نازیسم و صهیونیسم، جنایات آمریکا و صهیونیسم در جهان، هالیوود و لابی اسرائیل، نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقه­ افکنی و جنایات گروه­‌های تکفیری، بیداری اسلامی، اسلام هراسی و ایران هراسی، هالیوود و تروریسم، حقوق بشر و دموکراسی، سلاح هسته ای، معرفی شهدای مقاومت و شخصیت­ های آزادیخواه جهان، تبیین مبارزات و جنبش­های آزادیبخش و جریان های مقاومت در برابر ظلم و ریشه­ یابی جنبش مردمی 99% آمریکا از تاریخ 5 تا 7 مهرماه در تهران برگزار می شود.

فراخوان حضور در این کنفرانس از طریق نادر طالب زاده در سطح بین المللی منتشر شده است.

کنفرانس بین المللی «افق نو» از تاریخ 5 تا 7 مهرماه برگزار می شود و علاقمندان می توانند خلاصه مقالات خود را تا 15 شهریور ماه و اصل مقالات را تا 30 شهریور به آدرس intlresistfest@gmail.com ارسال کنند.

محورها و موضوعات این همایش بین المللی به این شرح عنوان شده است:

محور اول: تشابهات نازیسم و صهیونیسم

محور دوم: بررسی رابطه ویژه اسرائیل با اروپا و آمریکا

1- بررسی رابطه ویژه آمریکا با اسرائیل ( لابی اسرائیل در آمریکا)

2- بررسی رابطه ویژه انگلیس با اسرائیل( لابی اسرائیل در انگلیس )

3- بررسی رابطه ویژه آلمان بااسرائیل( لابی اسرائیل در آلمان)

4- بررسی رابطه ویژه فرانسه با اسرائیل( لابی اسرائیل در فرانسه)

5- بررسی رابطه ویژه ایتالیا با اسرائیل( لابی اسرائیل در ایتالیا)

6- بررسی رابطه ویژه اسپانیا با اسرائیل( لابی اسرائیل در اسپانیا)

محور سوم: جنایات صهیونیسم در جهان

1- جنایات اسرائیل در غزه

2- جنایات اسرائیل در خاورمیانه با پشتیبانی از گروههای تکفیری

3- راهکارهای مقابله با جنایات صهیونیسم در غزه

4- راهکارهای مقابله با جنایات اسرائیل در خاورمیانه

5- راهکارهای تحریم جهانی علیه اسرائیل

محور چهارم: نفوذ لابی اسرائیل در سیستم مالی، بانکی و تجاری غرب

1- نفوذ لابی اسرائیل در سیتم بانکی اروپا و آمریکا

2-   نفوذ لابی اسرائیل در شبکه تجاری غرب

3- نقش لابی اسرائیل در بحران مالی اروپا و آمریکا

محور پنجم: هالیوود و لابی اسرائیل

1- بررسی ریشه های نفوذ صهیونیسم هالیوود

2- نقش لابی اسرائیل در انحرافات اخلاقی غرب

3-نقش لابی اسرائیل در فیلم های غیر اخلاقی هالیوود

4-نفش هالیوود در ترویج خشونت، تروریسم و فرقه­سازی، شیطان­پرستی، خشونت و تروریسم

5-نقش هالیوود در مقابله با ادیان توحیدی

محور ششم: نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقه­افکنی و جنایات گروه­های تکفیری

محور هفتم: بیداری اسلامی

1- نقش بیداری اسلامی در منطقه و جهان.

3- نقش صهیونیسم و عربستان سعودی در به انحراف کشاندن بیداری اسلامی و مبارزه طلبی جریان اسلامی معاصر

 محور هشتم: اسلام هراسی و ایران هراسی

1- بررسی فیلم های هالیوودی در گسترش اسلام هراسی

2- نقش فیلم های هالیوودی در گسترش ایران هراسی

3- نفوذ و کنترل صهیونیسم بر رسانه های غرب

4 - بررسی نقش رسانه های غرب در گسترش موج اسلام هراسی و ایران هراسی

محور نهم: هالیوود و تروریسم

1- نقش هالیوود درگسترش تروریسم

2- راهکارهای مقابله با تروریسم

3- جهان عاری از تروریسم

محور دهم: حقوق بشر و دمکراسی

5- استانداردهای دوگانه حقوق بشر غرب در جهان

6- استانداردهای دوگانه غرب در دمکراسی

محور یازدهم: سلاح هسته ای

1- جهانی عاری از  سلاح هسته­ای.

2- منع گسترش سلاح کشتار جمعی از منظر ادیان الهی

3- منع گسترش سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه امام خمینی ( ره )

4 - حرمت تولید، انباشت و به کار گیری تسلیحات اتمی از نظر مقام معظم رهبری

5- تولید سلاح هسته ای در ایجاد ناامنی، رعب و وحشت

6- راهکارهای مقابله با تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی

7- راهکارهای کنترل و مقابله با رقابت های هسته ای

8- راهکارهای حمایت از انرژی هسته ای صلح آمیز

9- پیشینه کاربرد سلاح هسته ای در جهان

محور دوازدهم: معرفی شهدای مقاومت و شخصیت­های آزادیخواه جهان

محور سیزدهم: تبیین مبارزات و جنبش­های آزادیبخش و جریان های مقاومت در  برابر ظلم

محور  چهاردهم: ریشه­ یابی جنبش مردمی 99% آمریکا

کد مطلب 2361065

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