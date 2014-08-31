به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس بین المللی «افق نو» با دبیری نادر طالب زاده در قالب چهارده محور و با موضوعاتی چون: تشابهات نازیسم و صهیونیسم، جنایات آمریکا و صهیونیسم در جهان، هالیوود و لابی اسرائیل، نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقه افکنی و جنایات گروههای تکفیری، بیداری اسلامی، اسلام هراسی و ایران هراسی، هالیوود و تروریسم، حقوق بشر و دموکراسی، سلاح هسته ای، معرفی شهدای مقاومت و شخصیت های آزادیخواه جهان، تبیین مبارزات و جنبشهای آزادیبخش و جریان های مقاومت در برابر ظلم و ریشه یابی جنبش مردمی 99% آمریکا از تاریخ 5 تا 7 مهرماه در تهران برگزار می شود.
فراخوان حضور در این کنفرانس از طریق نادر طالب زاده در سطح بین المللی منتشر شده است.
کنفرانس بین المللی «افق نو» از تاریخ 5 تا 7 مهرماه برگزار می شود و علاقمندان می توانند خلاصه مقالات خود را تا 15 شهریور ماه و اصل مقالات را تا 30 شهریور به آدرس intlresistfest@gmail.com ارسال کنند.
محورها و موضوعات این همایش بین المللی به این شرح عنوان شده است:
محور اول: تشابهات نازیسم و صهیونیسم
محور دوم: بررسی رابطه ویژه اسرائیل با اروپا و آمریکا
1- بررسی رابطه ویژه آمریکا با اسرائیل ( لابی اسرائیل در آمریکا)
2- بررسی رابطه ویژه انگلیس با اسرائیل( لابی اسرائیل در انگلیس )
3- بررسی رابطه ویژه آلمان بااسرائیل( لابی اسرائیل در آلمان)
4- بررسی رابطه ویژه فرانسه با اسرائیل( لابی اسرائیل در فرانسه)
5- بررسی رابطه ویژه ایتالیا با اسرائیل( لابی اسرائیل در ایتالیا)
6- بررسی رابطه ویژه اسپانیا با اسرائیل( لابی اسرائیل در اسپانیا)
محور سوم: جنایات صهیونیسم در جهان
1- جنایات اسرائیل در غزه
2- جنایات اسرائیل در خاورمیانه با پشتیبانی از گروههای تکفیری
3- راهکارهای مقابله با جنایات صهیونیسم در غزه
4- راهکارهای مقابله با جنایات اسرائیل در خاورمیانه
5- راهکارهای تحریم جهانی علیه اسرائیل
محور چهارم: نفوذ لابی اسرائیل در سیستم مالی، بانکی و تجاری غرب
1- نفوذ لابی اسرائیل در سیتم بانکی اروپا و آمریکا
2- نفوذ لابی اسرائیل در شبکه تجاری غرب
3- نقش لابی اسرائیل در بحران مالی اروپا و آمریکا
محور پنجم: هالیوود و لابی اسرائیل
1- بررسی ریشه های نفوذ صهیونیسم هالیوود
2- نقش لابی اسرائیل در انحرافات اخلاقی غرب
3-نقش لابی اسرائیل در فیلم های غیر اخلاقی هالیوود
4-نفش هالیوود در ترویج خشونت، تروریسم و فرقهسازی، شیطانپرستی، خشونت و تروریسم
5-نقش هالیوود در مقابله با ادیان توحیدی
محور ششم: نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقهافکنی و جنایات گروههای تکفیری
محور هفتم: بیداری اسلامی
1- نقش بیداری اسلامی در منطقه و جهان.
3- نقش صهیونیسم و عربستان سعودی در به انحراف کشاندن بیداری اسلامی و مبارزه طلبی جریان اسلامی معاصر
محور هشتم: اسلام هراسی و ایران هراسی
1- بررسی فیلم های هالیوودی در گسترش اسلام هراسی
2- نقش فیلم های هالیوودی در گسترش ایران هراسی
3- نفوذ و کنترل صهیونیسم بر رسانه های غرب
4 - بررسی نقش رسانه های غرب در گسترش موج اسلام هراسی و ایران هراسی
محور نهم: هالیوود و تروریسم
1- نقش هالیوود درگسترش تروریسم
2- راهکارهای مقابله با تروریسم
3- جهان عاری از تروریسم
محور دهم: حقوق بشر و دمکراسی
5- استانداردهای دوگانه حقوق بشر غرب در جهان
6- استانداردهای دوگانه غرب در دمکراسی
محور یازدهم: سلاح هسته ای
1- جهانی عاری از سلاح هستهای.
2- منع گسترش سلاح کشتار جمعی از منظر ادیان الهی
3- منع گسترش سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه امام خمینی ( ره )
4 - حرمت تولید، انباشت و به کار گیری تسلیحات اتمی از نظر مقام معظم رهبری
5- تولید سلاح هسته ای در ایجاد ناامنی، رعب و وحشت
6- راهکارهای مقابله با تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی
7- راهکارهای کنترل و مقابله با رقابت های هسته ای
8- راهکارهای حمایت از انرژی هسته ای صلح آمیز
9- پیشینه کاربرد سلاح هسته ای در جهان
محور دوازدهم: معرفی شهدای مقاومت و شخصیتهای آزادیخواه جهان
محور سیزدهم: تبیین مبارزات و جنبشهای آزادیبخش و جریان های مقاومت در برابر ظلم
محور چهاردهم: ریشه یابی جنبش مردمی 99% آمریکا
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