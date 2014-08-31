به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس بین المللی «افق نو» با دبیری نادر طالب زاده در قالب چهارده محور و با موضوعاتی چون: تشابهات نازیسم و صهیونیسم، جنایات آمریکا و صهیونیسم در جهان، هالیوود و لابی اسرائیل، نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقه­ افکنی و جنایات گروه­‌های تکفیری، بیداری اسلامی، اسلام هراسی و ایران هراسی، هالیوود و تروریسم، حقوق بشر و دموکراسی، سلاح هسته ای، معرفی شهدای مقاومت و شخصیت­ های آزادیخواه جهان، تبیین مبارزات و جنبش­های آزادیبخش و جریان های مقاومت در برابر ظلم و ریشه­ یابی جنبش مردمی 99% آمریکا از تاریخ 5 تا 7 مهرماه در تهران برگزار می شود.

فراخوان حضور در این کنفرانس از طریق نادر طالب زاده در سطح بین المللی منتشر شده است.

کنفرانس بین المللی «افق نو» از تاریخ 5 تا 7 مهرماه برگزار می شود و علاقمندان می توانند خلاصه مقالات خود را تا 15 شهریور ماه و اصل مقالات را تا 30 شهریور به آدرس intlresistfest@gmail.com ارسال کنند.



محورها و موضوعات این همایش بین المللی به این شرح عنوان شده است:



محور اول: تشابهات نازیسم و صهیونیسم



محور دوم: بررسی رابطه ویژه اسرائیل با اروپا و آمریکا



1- بررسی رابطه ویژه آمریکا با اسرائیل ( لابی اسرائیل در آمریکا)



2- بررسی رابطه ویژه انگلیس با اسرائیل( لابی اسرائیل در انگلیس )



3- بررسی رابطه ویژه آلمان بااسرائیل( لابی اسرائیل در آلمان)



4- بررسی رابطه ویژه فرانسه با اسرائیل( لابی اسرائیل در فرانسه)



5- بررسی رابطه ویژه ایتالیا با اسرائیل( لابی اسرائیل در ایتالیا)



6- بررسی رابطه ویژه اسپانیا با اسرائیل( لابی اسرائیل در اسپانیا)



محور سوم: جنایات صهیونیسم در جهان



1- جنایات اسرائیل در غزه



2- جنایات اسرائیل در خاورمیانه با پشتیبانی از گروههای تکفیری



3- راهکارهای مقابله با جنایات صهیونیسم در غزه



4- راهکارهای مقابله با جنایات اسرائیل در خاورمیانه



5- راهکارهای تحریم جهانی علیه اسرائیل



محور چهارم: نفوذ لابی اسرائیل در سیستم مالی، بانکی و تجاری غرب



1- نفوذ لابی اسرائیل در سیتم بانکی اروپا و آمریکا



2- نفوذ لابی اسرائیل در شبکه تجاری غرب

3- نقش لابی اسرائیل در بحران مالی اروپا و آمریکا



محور پنجم: هالیوود و لابی اسرائیل



1- بررسی ریشه های نفوذ صهیونیسم هالیوود



2- نقش لابی اسرائیل در انحرافات اخلاقی غرب



3-نقش لابی اسرائیل در فیلم های غیر اخلاقی هالیوود



4-نفش هالیوود در ترویج خشونت، تروریسم و فرقه­سازی، شیطان­پرستی، خشونت و تروریسم



5-نقش هالیوود در مقابله با ادیان توحیدی



محور ششم: نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقه­افکنی و جنایات گروه­های تکفیری



محور هفتم: بیداری اسلامی



1- نقش بیداری اسلامی در منطقه و جهان.



3- نقش صهیونیسم و عربستان سعودی در به انحراف کشاندن بیداری اسلامی و مبارزه طلبی جریان اسلامی معاصر



محور هشتم: اسلام هراسی و ایران هراسی



1- بررسی فیلم های هالیوودی در گسترش اسلام هراسی



2- نقش فیلم های هالیوودی در گسترش ایران هراسی



3- نفوذ و کنترل صهیونیسم بر رسانه های غرب



4 - بررسی نقش رسانه های غرب در گسترش موج اسلام هراسی و ایران هراسی



محور نهم: هالیوود و تروریسم



1- نقش هالیوود درگسترش تروریسم



2- راهکارهای مقابله با تروریسم



3- جهان عاری از تروریسم



محور دهم: حقوق بشر و دمکراسی



5- استانداردهای دوگانه حقوق بشر غرب در جهان



6- استانداردهای دوگانه غرب در دمکراسی



محور یازدهم: سلاح هسته ای



1- جهانی عاری از سلاح هسته­ای.

2- منع گسترش سلاح کشتار جمعی از منظر ادیان الهی

3- منع گسترش سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه امام خمینی ( ره )

4 - حرمت تولید، انباشت و به کار گیری تسلیحات اتمی از نظر مقام معظم رهبری

5- تولید سلاح هسته ای در ایجاد ناامنی، رعب و وحشت

6- راهکارهای مقابله با تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی

7- راهکارهای کنترل و مقابله با رقابت های هسته ای

8- راهکارهای حمایت از انرژی هسته ای صلح آمیز

9- پیشینه کاربرد سلاح هسته ای در جهان



محور دوازدهم: معرفی شهدای مقاومت و شخصیت­های آزادیخواه جهان



محور سیزدهم: تبیین مبارزات و جنبش­های آزادیبخش و جریان های مقاومت در برابر ظلم



محور چهاردهم: ریشه­ یابی جنبش مردمی 99% آمریکا