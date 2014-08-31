مرحله کتبی آزمون های ورودی دوره تربیت معلم سال 93 میانه برگزار شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میانه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با همکاری دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ، اداره تبلیغات اسلامی و موسسه قرآنی ام ابیهای شهرستان میانه مرحله کتبی آزمون های ورودی دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام علی اصغر سعیدی با اشاره به جزئیات این آزمون اظهار داشت: مرحله کتبی آزمون های ورودی دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم میانه که شامل 60 سئوال تجوید، مفاهیم و قواعد روخوانی بود، با حضور 49 نفر از خواهران در محل موسسه قرآنی ام ابیها این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میانه گفت: در روند برگزاری این آزمون، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی و مدیر عامل و مسئولان موسسه قرآنی ام ابیهای شهرستان میانه حضور داشتند.