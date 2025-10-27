برگزاری آزمون ورودی دوره تربیت معلم قرآن کریم در لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های کتبی ورودی دوره تربیت معلم قرآن کریم در رشته‌های «تجوید سطح ۱»، «قواعد روخوانی و روانخوانی» و «مفاهیم سطح ۲» با حضور جمعی از خواهران قرآن‌پژوه در شهرستان لاهیجان برگزار شد.

این آزمون‌ها به همت مؤسسه قرآنی «منتظران مهدی (عج)» و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لاهیجان و مدیر دارالقرآن امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

در این برنامه که با حضور ناظر اداره امور قرآنی استان، رئیس و کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لاهیجان همراه بود، سطح علمی شرکت‌کنندگان در زمینه آموزش مفاهیم، روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ارزیابی شد.

هدف از اجرای این دوره، تربیت نیروهای توانمند و آشنا به مبانی صحیح قرائت و آموزش قرآن کریم برای فعالیت در مراکز قرآنی و فرهنگی شهرستان عنوان شده است.