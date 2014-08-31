به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا خادم در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در جلسه ای که برای واگذاری استقلال و پرسپولیس با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و وزرای اقتصاد و دادگستری هفته گذشته تشکیل شد به جمع بندی خوبی رسیدیم و تصور می کنم ظرف مدت یکماه بعد از اتمام حسابرسی ، واگذاری دو باشگاه آغاز شود.

امیر رضا خادم در مورد نحوه حسابرسی دو باشگاه گفت: بزودی دو شرکت مورد تایید سازمان حسابرسی در استقلال و پرسپولیس مستقر می شوند و تا زمانی که نتیجه حسابرسی مشخص و تایید نشود نمی توان اقدام دیگری کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان افزود: پیگیری و مدیریت تمام این مراحل با سازمان خصوصی سازی است و امیدوارم اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همانطور که در متن حکم انتصابشان لحاظ شده در مورد فراهم کردن شرایط واگذاری دوباشگاه همکاری داشته باشند و در این مورد نقش مدیران عامل دوباشگاه از همه بیشتر است.

امیر رضا خادم گفت : امیدوارم تا یک ماه دیگر حسایرسی دو باشگاه تمام شود و امکان قیمت گذاری برای سازمان خصوصی سازی فراهم گردد.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در پاسخ به سئوالی در مورد اعلام آمادگی برخی افراد برای خرید سهام دوباشگاه به وزارت ورزش گقت: این موضوع به ما ارتباطی ندارد و نحوه، شرایط واگذاری و تعیین اهلیت افراد، شرکتها و گروه ها با وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان خصوصی سازی است.

خادم درباره نقش و سهم ورزشی ها و به خصوص پیشکسوتان در امر واگذاری دوباشگاه استقلال و پرسپولیس به پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از تاکیدات وزیر ورزش و جوانان در نشست با وزاری دیگر رعایت شدن نقش معنی دار پیشکسوتان دو باشگاه در نحوه واگذاری و توزیع سهام است که شرایط انهم بزودی اعلام می شود.

وی درباره واگذاری دو ورزشگاه درفشی فر و مرغوبکار در مزایده دوباشگاه افزود: در این مورد به جمع بندی نهایی نرسیده ایم و قطعا قرار گرفتن دو ورزشگاه به عنوان دارایی های دو تیم قیمت را در مزایده بالاتر خواهد برد ولی اگر در مزایده قرار نگیرند فقط برند استقلال و پرسپولیس عرضه خواهد شد.