به گزارش خبرنگار مهر، علی ذاکری عصر یکشنبه در نشست با مسئولان میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: بافت قدیم بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برنامه‌ریزی بسیار خوبی برای توسعه این بافت و مرمت و بازسازی آن صورت گرفته است.

وی معماری بافت قدیم بوشهر را منحصر به فرد خواند و اضافه کرد: بافت قدیم بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی برای گردشگری است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

معاون میراث فرهنگی استان بوشهر با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای مرمت و بازسازی بازار قدیم شهر بوشهر که در محله شنبدی واقع شده است، تصریح کرد: این بازار دارای 26 غرفه است که در این طرح ساماندهی خواهند شد.

احیای بافت تاریخی بوشهر در دستور کار است

وی با اشاره به آغاز فاز نخست ساماندهی این بازار به منظور ساماندهی عملکردی و کالبدی بازار تاریخی و فرهنگی بوشهر، افزود: از دیگر اهداف ساماندهی این بازار می‌توانیم به بازخوانی نظام فعالیتی موجود بازار و تبیین خدمات پشتیبان مورد نیاز آن اشاره کرد.

ذاکری احیای بافت تاریخی را به عنوان یکی از اولویت‌های بسیار مهم این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: حجره‌ها، فضای عمومی و جداره تاریخی بازار قدیم بوشهر در قالب این طرح ساماندهی می‌شود.

معاون میراث فرهنگی استان بوشهر از اجرای این طرح با اعتبار سه میلیارد و 700 میلیون ریال خبر داد و بیان داشت: مرمت و بازسازی بازار قدیم شهر بوشهر طی پنج ماه اجرا خواهد شد.

