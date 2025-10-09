ابراهیمی: مرمت و نگهداری آثار و بافت تاریخی بوشهر در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی صبح پنجشنبه در نشست بررسی دستاوردهای سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر اظهار کرد: صیانت و احیای سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی استان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با تمام ظرفیت‌ها و با مشارکت شهرداری و راه و شهرسازی، قاطعانه به دنبال توسعه پایدار، حفظ هویت بوشهر و احیای شکوه و تمدن تاریخی منطقه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از تصویب اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی از محل شرکت بازآفرینی شهری و با حمایت وزارت راه و شهرسازی برای سامان‌دهی، مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و بافت تاریخی شهر بوشهر خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه، تصریح کرد: مرمت و نگهداری آثار و بافت تاریخی، در کنار صیانت از میراث فرهنگی، نقشی اساسی در توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد استان ایفا می‌کند.

ابراهیمی ادامه داد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و به ویژه همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان، در تصویب این اعتبار و تحقق پروژه‌ها، نشان‌دهنده اراده جمعی برای صیانت و احیای سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی استان است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار ۷۰ میلیاردی مذکور صرف مرمت عمارت‌های تاریخی، احیای فضاهای فرهنگی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری در بافت تاریخی شهر بوشهر و سایر آثار شاخص استان خواهد شد خاطرنشان کرد: این طرح نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حفظ هویت تاریخی استان و افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.