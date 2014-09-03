دراگان اسکوچیچ سرمربی فصل پیش تیم فوتبال ملوان که در لیگ چهاردهم هدایت تیم فولاد خوزستان را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من خاطرات خوبی از انزلی دارم اما نمی دانم چرا مدیران تیم فوتبال ملوان هیچ علاقه ای برای تسویه حساب قرارداد با من ندارند.

وی در مورد مقدار مطالباتش افزود: حدود 50 درصد مبلغ قراردادم باقی مانده است و حدود چند ماه قبل شکایتم را به کمیته انضباطی بردم و مشخص نیست چرا اقدامی در این مورد صورت نمی‌گیرد.

اسکوچیچ در ادامه توضیح داد: از ابتدا می توانستم شکایتم را به فیفا ببرم اما ترجیح دادم از کانال های داخلی این کار را پیگیری کنم. با این وجود اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند مجبور به شکایت نزد فیفا می‌شوم و این اتفاق خوبی برای فوتبال ایران نیست.

سرمربی فولاد خوزستان سپس با فاصله گرفتن از این موضوع در مورد تیم حال حاضرش گفت: خیلی زود است که در مورد قهرمانی و مدعیان جام صحبت کنم اما تا امروز سپاهان، تراکتورسازی و استقلال را جدی تر از دیگران دیده ام.

در پایان گفتگو با مهر، اسکوچیچ با تکذیب شایعه پیشنهاد حضورش در تیم ملی ایران افزود: تا این لحظه هیچ کسی در این مورد نه پیشنهاد داده و نه من به این موضوع فکر کرده ام. از این رو دلیلی ندارد هیچ صحبتی در موردش شود. در حال حاضر همه دغدغه من فولاد است.