موفقیتی دیگر از گروه آیین مردم اهواز در جشنواره سراسری تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ادامه تهیه و تولید نمایش های خیابانی تخصصی در گروه تئاتر آیین مردم، نمایش خیابانی «جا مانده» به نویسندگی معصومه عموری و کارگردانی مصطفی بوعذار از میان بیش از 135 گروه نمایشی متقاضی و پس از ارزیابی کارشناسان پذیرفته و به پنجمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان راه یافت که در مدت زمان برگزاری جشنواره که از سوم تا ششم شهریور ماه در لاهیجان برگزار شد در بیش از هفت منطقه از این شهر گردشگری به اجرا درآمد و مورد استقبال عموم شهروندان قرار گرفت.



وی افزود: این نمایش بر اساس پژوهش های کاربردی و آسیب های اجتماعی پنهان و آشکار در جامعه نگارش شده که پس از تمرینات مستمر و فشرده با حضور بازیگران توانمند در رقابت با 25 گروه نمایشی در این جشنواره حضوری موفق داشت.



کارگردان نمایش «جامانده» عنوان کرد: هیات داوران پنجمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی لاهیجان متشکل از محمدرضا خاکی، امیر دژاکام و وحید فخرموسوی در آیین اختتامیه این جشنواره رتبه برگزیده نویسندگی شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به معصومه عموری نویسنده نمایش «جامانده» اهدا کرد.



بوعذار ادامه داد: همچنین در بخش بازیگری بهمن تقی پور و رضا شریف لو بازیگران این نمایش مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفتند.



وی اظهار کرد: گروه تئاتر آیین مردم با بیشترین حجم شرکت در جشنواره های خارج از استان به عنوان پرکارترین گروه تئاتر استان تلقی می شود که سال گذشته نیز با نمایش خیابانی «گلادیاتور» در چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان به عنوان نمایش برگزیده انتخاب و به سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.



به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان به همت شورای شهر و شهرداری این شهرستان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوم تا ششم شهریور در لاهیجان برگزار شد.

