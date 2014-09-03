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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۱۳

جوکار در گفتگو با مهر:

 قرار نیست موج استیضاح وزیران را داشته باشیم

 قرار نیست موج استیضاح وزیران را داشته باشیم

 نماینده  مردم یزد با بیان اینکه عده ای از نمایندگان در کشتی مجلس نشسته اند و در حال سوراخ کردن کشتی هستند و در نهایت خودشان غرق می شوند،گفت:قرار نیست بعد از استیضاح وزیر علوم موج استیضاح وزیران را داشته باشیم،اما عده ای فضا را به گونه ای جلوه می دهند که در راستای تخریب مجلس است .

محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برخی خبرهای منتشر شده درباره استیضاح تعدادی از وزیران دولت گفت: قرار نیست بعد از استیضاح وزیر علوم موج استیضاح وزیران را داشته باشیم،اما عده ای فضا را به گونه ای جلوه می دهند که در راستای تخریب مجلس است .

وی با اشاره به این که برخی رسانه ها به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند بنابراین طرح استیضاح را مطرح می کنند ادامه داد: درج این گونه مطالب فقط تشویش اذهان عمومی را در پی خواهد داشت. مجلس و دولت به کار خود ادامه می دهند و اگر یک وزیر در جایی خلاف برنامه عمل کرد مطابق قانون با آن برخورد می شود .

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر این که سئوال از وزرا در مجلس زیاد است اما بیشتر سئوالات جنبه صنفی دارد گفت: حتی در برخی موارد طرح استیضاح چند وزیر در دستور کار بوده و از آنجایی که جنبه استانی داشته منتفی شده است .

وی به استیضاح وزیر علوم اشاره کرد و یادآور شد: دغدغه نمایندگان در استیضاح وزیر علوم ملی بود و قرار نیست بعد از وزیر علوم وزرای دیگر با هر بهانه و سوالی استیضاح شوند.

جوکار خطاب به افرادی که طرح استیضاح وزرا را مطرح می کنند گفت: اگر مصداقی دارند مصادیق را بگویند. عده ای از نمایندگان در کشتی مجلس نشسته اند و در حال سوراخ کردن کشتی هستند و در نهایت خودشان غرق می شوند .

نماینده مردم یزد ادامه داد: بیان این گونه شایعات در خصوص استیضاح وزیران خطرناک است و آرامش کشور را به هم می‌ریزد.

وی به دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این دیدار مقام معظم رهبری تدابیر لازم و تذکرات را به دولت دادند و بر تعامل دولت و مجلس تاکید کردند.

به گفته این نماینده مجلس دغدغه کنونی مردم حل مسائل اقتصادی است و تعداد اندکی از نمایندگان که تعدادشان به دو انگشتان دست نمی رسد طرح استیضاح وزیران را مطرح می کنند تا موقعیتی در مجلس پیدا کنند.

کد مطلب 2363340

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