 قرار نیست موج استیضاح وزیران را داشته باشیم

محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برخی خبرهای منتشر شده درباره استیضاح تعدادی از وزیران دولت گفت: قرار نیست بعد از استیضاح وزیر علوم موج استیضاح وزیران را داشته باشیم،اما عده ای فضا را به گونه ای جلوه می دهند که در راستای تخریب مجلس است .

وی با اشاره به این که برخی رسانه ها به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند بنابراین طرح استیضاح را مطرح می کنند ادامه داد: درج این گونه مطالب فقط تشویش اذهان عمومی را در پی خواهد داشت. مجلس و دولت به کار خود ادامه می دهند و اگر یک وزیر در جایی خلاف برنامه عمل کرد مطابق قانون با آن برخورد می شود .

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر این که سئوال از وزرا در مجلس زیاد است اما بیشتر سئوالات جنبه صنفی دارد گفت: حتی در برخی موارد طرح استیضاح چند وزیر در دستور کار بوده و از آنجایی که جنبه استانی داشته منتفی شده است .

وی به استیضاح وزیر علوم اشاره کرد و یادآور شد: دغدغه نمایندگان در استیضاح وزیر علوم ملی بود و قرار نیست بعد از وزیر علوم وزرای دیگر با هر بهانه و سوالی استیضاح شوند.

جوکار خطاب به افرادی که طرح استیضاح وزرا را مطرح می کنند گفت: اگر مصداقی دارند مصادیق را بگویند. عده ای از نمایندگان در کشتی مجلس نشسته اند و در حال سوراخ کردن کشتی هستند و در نهایت خودشان غرق می شوند .

نماینده مردم یزد ادامه داد: بیان این گونه شایعات در خصوص استیضاح وزیران خطرناک است و آرامش کشور را به هم می‌ریزد.

وی به دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این دیدار مقام معظم رهبری تدابیر لازم و تذکرات را به دولت دادند و بر تعامل دولت و مجلس تاکید کردند.

به گفته این نماینده مجلس دغدغه کنونی مردم حل مسائل اقتصادی است و تعداد اندکی از نمایندگان که تعدادشان به دو انگشتان دست نمی رسد طرح استیضاح وزیران را مطرح می کنند تا موقعیتی در مجلس پیدا کنند.