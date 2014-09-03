15 محله آلوده در کرمانشاه پاکسازی شد/ کشف 119 کیلوگرم مواد مخدر تریاک

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت تلاش خود برای مبارزه با سوداگران مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح جامعه را دوچندان کرده است.

علی شمشیری در ادامه با اشاره به اینکه میزان کشفیات مواد مخدر در استان کرمانشاه نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است، گفت: در روزهای اخیر نزدیک به 119 کیلوگرم مواد مخدر تریاک از سوداگران مرگ در استان کرمانشاه کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات دو نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر شده اند، تاکید کرد: با آغاز طرح پاکسازی مناطق آلوده شهر کرمانشاه در بحث مواد مخدر و اعتیاد که از سوم شهریورماه سالجاری آغاز شده است، شاهد بالا رفتن ضریب امنیت در این محلات بوده ایم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تاکید کرد: در این طرح بیش از 15 محله آلوده در کرمانشاه از وجود افراد معتاد و بزهکار پاکسازی شده است.

شمشیری تاکید کرد: همچنین در این طرح بیش از 76 خرده فروش مواد مخدر در سطح کرمانشاه دستگیر و به محاکم قضایی تحویل داده شده اند.

وی به دستگیری بیش از 107 فرد معتاد در این طرح اشاره داشت و گفت: در این طرح بیش از 15 کیلوگرم مواد سازنده شیشه به همره 143 پایپ نیز از قاچاقچیان به دست آمده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در پایان گفت: اجرای این طرح و موفقیت در این برنامه تنها با اطلاع رسانی و تعامل خوب مردم کرمانشاه میسر بوده است.