همبستگی ائتلاف انقلابیون بحرینی با عبدالهادی الخواجه/انتقاد شدید اللحن علی سلمان از آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرآت البحرین، منابع بحرینی اعلام کردند: مریم الخواجه فعال حقوق بشری بحرینی که از دانمارک به بحرین بازگشته بود هنگام ورود به فرودگاه بازداشت شد.

خدیجه الموسوی همسر عبدالهادی الخواجه گفت: از جمله اتهاماتی که به فرزندم وارد کرده اند اهانت به پادشاه و فحاشی به پلیس در فرودگاه است و دادستانی تهمت تعدی به کارمند دولت را مطرح کرده است.

وی افزود: مسئولان فرودگاهی، فرزندم را هنگام ورود به بحرین بازداشت کرده اند.دخترم تابعیت دوگانه بحرینی دانمارکی دارد و هنگام ورود به بحرین از دانمارک بازداشت شده است.

خبر دیگر اینکه میثم السلمان مسئول بخش آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین با اشاره به تلاش های رژیم برای ثبت مسجد الخمیس در وزارت فرهنگ، آن را غیرقانونی دانست و بیان کرد: ما از بازسازی مسجد تاریخی الخمیس استقبال می کنیم اما تصاحب این مسجد از سوی وزارت فرهنگ را تصمیمی باطل و مردود می دانیم.مسجد الخمیس مطابق اسناد تاریخی و ادله موجود نزد اداره اوقاف جعفری ثبت شده است که یکی از بزرگترین حوزه های علمیه در تاریخ بحرین و منطقه محسوب می شود.

وی بیان کرد: سکوت وزارت اوقاف نشانه همسویی آن با وزارت فرهنگ برای جعل تاریخ مسجد تاریخی است.

از سوی دیگر شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق گفت: حکومت در بحرین به مدت یک قرن با مشارکت مردمی در اداره امور کشور مخالفت کرده است و این استراتژی خود را تا به امروز ادامه دارد.

وی افزود: عامل اساسی شکل گیری انقلابها و تحرکات مردمی طی قرن گذشته خوکامگی،انحصار طلبی و به حاشیه رفتن ملت است.رژیم در سالهای(1923-1938-1954-1965-1994) با خواسته های مردم و جنبش های مردمی مخالفت کرد. رژیم با هدف مهار خشم مردمی هر بار دست به تغییرات نمایشی دست زده است که تاثیری در انحصار طلبی نداشته است.

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد: آنچه تاکنون آشکار شده است، اصرار بر استبداد و خودکامگی رژیم بحرین و انحصار همه ثروتهاست.رژیم آمادگی خود را برای انجام تغییرات نمایشی اعلام کرده است که تاثیری بر حکومت مطلق ندارد و این تصمیم نقشی به نفع ملت ندارد.رژیم به سرکوب ادامه می دهد.هنگامی که تفکر خودکامگی و استبداد از بین برود آنگاه می توانیم از تونل تاریک خارج شویم و به ثبات برسیم و دولت جدید ایجاد کنیم.اصرار رژیم برای روند کنونی بحرین را در بحران نگه می دارد.

علی سلمان تاکید کرد: مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی اجتناب ناپذیر است و تنها راه ایجاد راهی نو است.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از بازداشت یعقوب السلیس فعال بحرینی خواستار آزادی فوری وی شد و بیان کرد: بازداشت یعقوب نشانه این است که رژیم به احدی رحم نمی کند.

ائتلاف نیروهای انقلابی شامل ائتلاف جوانان 14 فوریه، جریان الوفاء الاسلامی، العمل الاسلامی، جنبش حق، جنبش خلاص و جنبش احرار بحرین با صدور بیانیه ای همبستگی خود را با عبدالهادی الخواجه که از یک هفته قبل دست به اعتصاب غذا زده است اعلام کردند و وی را مهندس مقاومت مدنی نامیدند.

در این بیانیه آمده است: با وجود اینکه الخواجه از زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است و بارها به همراه دیگر شخصیتهای زندانی شده است، اما همچنان به مقاومت خود ادامه می دهد و ساکت نشده است.اعتصاب غذای وی در مسیر آزادی و نشان دادن مظلومیت ملت بحرین وارد دومین هفته شده است.

ائتلاف نیروهای انقلابی بحرین بیان کرد: ابراز همبستگی رسانه ای، میدانی، حقوقی و خارجی با عبدالهادی الخواجه ضروری است به ویژه اینکه جان وی در خطر است.

این ائتلاف از جامعه جهانی خواست که به مسئولیتهای خود در قبال الخواجه به عنوان یک فعال حقوق بشری بین المللی و نیز حمایت از زندانیان سیاسی عمل کند.