اتهامات علیه من یک بازی بود/ شکستن قداست فوتبال از 13 سال پیش شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش و نفت مسجد سلیمان، با تمجید از میزبانی خوب این تیم گفت: باعث افتخار است در اینجا حاضر هستم. امیدوارم دولت مردان بیشتر به این شهر توجه کنند، جاییکه اولین چاه نفت ما بوده، اولین بیمارستان و خیلی چیزهای دیگر بوده‌، باید وضعیت بهتری داشته باشد.

وی افزود: امیدوارم این شهر به آنچه که لیاقتش است برسد و ما شاهد این مسئله در سفرهای آینده باشیم. مردم مسجد سلیمان، بسیار همان نوازی هستند. جا دارد از تمام مسئولان این تیم تشکر کنم. متاسفانه در ایران از فوتبال لذت نمی برند اما در مسجد سلیمان رفتار بسیار خوبی دیدیم چیز قشنگی بود و این است که در نهایت ماندگار است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره شناختش از نفت مسجد سلیمان اظهار کرد: من دو سه بازی نفت مسجد سلیمان را دیدم. آنها تیم بسیار خوب و بابرنامه‌ای هستند. آنها در همه بازی‌های‌شان موقعیت‌سازی داشته‌اند. اعتقاد دارم جایگاه آنها اینجا نیست. آنها برای ما خیلی خطرناک هستند. به بازیکنان گفتم سخت‌ترین بازی آنها در این هفته‌ها، این بازی است. چرا که آنها جوان هستند و از مربی خوبی بهره‌مند هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: باقری‌نیا همیشه هدفش خدمت بوده و امیدوارم یک بازی خوب و تاکتیکی را ببینیم. وقتی زمین بازی را دیدم، به نظرم جزو زمین های خوب آمد. می توان در این زمین بازی کرد و امیدوارم در نهایت همه از این بازی لذت ببرند و البته نتیجه هم دست خدا است.

قلعه‌نویی درباره تفاوت تیم این فصلش با سال قبل، بیان کرد: اعتقاد دارم که 50 متر رو به جلویمان خیلی خوب است و ما بیشترین گل زده را داریم. این نشان از بهبود اوضاع ما دارد با اینحال باز هم اگر نیاز باشد در نیم فصل تیم را تقویت می کنیم. هفته قبل برهانی گل زد، قاضی و شهباززاده هم گل می زنند. خیلی از مشکلات ما پوشش داده شده و امیدوارم هفته به هفته بهتر بشویم.

وی در ادامه بار دیگر درباره مصاف فردای تیمش صحبت کرد و افزود: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. کسی فکر نمی‌کرد برزیل در کشورش 7 گل بخورد. ما کار می‌کنیم تا به اهدافمان برسیم. با این همه هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. وضعیت بازیکنانمان جوری است که مجبوریم برخی از آنها را در جای خودشان بازی ندهیم. مثلا خرسندنیا از خوب های هافبک دفاعی فوتبال ماست اما تاکنون نتوانستیم او را بازی دهیم.



سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که او در کمیته اخلاق از همه اتهامات تبرئه شده و نظرش در این باره چیست؟، بیان کرد: وقتی توکل به خدا باشد، نباید بترسید. از اول هم معلوم بود همه این‌ها یک بازی بود. من همین الان ناراحتم. موسوی می‌توانست یکی از بهترین‌های ایران شود اما در بازی‌ای قرار گرفت که نباید قرار می‌گرفت. البته ما کارمان را در دادسرا پیگیری می‌کنیم و تا انتها پیش می‌رویم.

وی اضافه کرد: متاسفم وقتی که قداست فوتبال ما شکسته شد، همان زمانی که یک بازیکن را روبه روی مدیرعامل قرار دادند. ماجرا مال 13 سال پیش است که عابدینی را رو به روی یک بازیکن قرار دادند. این مسائل فوتبال را به بیراهه می‌‌‎برد.

قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: در گذشته هم با این مسائل جنگیده‌ام و تا آخرش هم می‌روم، حتی به قیمت رفتن قلعه‌نویی از فوتبال ایران. نمی‌شود اگر بازیکنی را بازی دهیم، مرد شویم و اگر ندهیم از این حرف ها در بیاورند. وقتی با آبرو و حرمت بازی شود، باید محکم تر برخورد شود با این همه ما در دادسرا تا پایان کار ایستاده ایم.

وی درباره اهداف تیمش در بازی فردا تصریح کرد: هدف‌مان ابتدا گل نخوردن و سپس گل زدن است. ما با تیمی بازی داریم که باید فضا را از بازیکنان تکنیکی‌اش بگیریم. اجازه دهید درباره نقاط ضعف آنها صحبت نکنم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به سوالی درباره امیدوار رضایی، عضو سابق هیات مدیره استقلال یادآور شد: امیدوار رضایی مرد بزرگی است. ایشان می‌خواست به این کشور کمک کند. او زمانی هم که تهران بود، فکر و ذکرش خدمت بود. من دیده بودم که او چقدر به مردم کمک می کرد. همین که اینجا بازی برگزار شود، کار کوچکی نیست که از سوی ایشان انجام شده است.



وی در پاسخ به این سوال که آیا تیمش در نهایت قهرمان لیگ برتر می‌شود یا نه، عنوان کرد: برای این مسائل زود است. ما شرایط مان نسبت به سال قبل بهتر است و ضعف هایمان را پوشش دادیم. مثلا سال قبل در سمت چپ تحرک لازم را نداشتیم. با این همه در فوتبال نمی شود پیش بینی کرد.

قلعه‌نویی در پایان گفت: در منچستر آقای مویس حضور داشت و چه کسی فکر می کرد آن نتایج را بگیرد؟ یا مثلا آقای فن خال که هنوز نتوانسته با منچستر نتایج مناسبی را به صورت مستمر بگیرد. واقعا برای این صحبت ها خیلی زود است اما ما توکلمان به خداست.