داریوش ارجمند مشاور فرهنگی باشگاه استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در جلسه صبح امروز چهارشنبه باشگاه استقلال که با حضور بهرام افشارزاده، داریوش ارجمند، محسن خدایی و امیر عرب برگزار شد، داریوش ارجمند به عنوان مشاور فرهنگی باشگاه استقلال انتخاب شد.
در این جلسه داریوش ارجمند سخنان خود را خطاب به افشارزاده این گونه آغاز کرد: بسیار خوشحال هستم که در اینجا حضور دارم. شما رستم ورزش ایران هستید و همیشه در تمامی سمتهایی که حضور داشتید عملکرد بینظیری داشتید. حضور شما برای باشگاه استقلال یک افتخار است و تمامی کسانی که اخبار باشگاه استقلال را پیگیری میکنند عملکرد عالی شما را میبینند. شما فردی خالص هستید و میدانم که با خودتان برای انجام امور عهد بستهاید و هیچ چشم داشتی ندارید.
افشارزاده نیز با ابراز خوشنودی از حضور داریوش ارجمند در کنار مجموعه استقلال گفت: داریوش ارجمند مردی با چهره زیبای ظاهری و درونی، بزرگمردی پاک و هنرمندی توانا، خالق فیلمهای قرآنی و خلق و خوی انسانی است. من همیشه سعی میکنم با احساس کار کنم. از سالهای پیش ورزشی بودم و با ورزشکاران دوست هستم. برای آمدن به استقلال هم زمانی که به من تکلیف شد قبول کردم و برای همین با تمام وجود کارهایم را انجام میدهم. شکر خدا هیات مدیره خوبی داریم که همیشه همراه ما هستند و عملکردشان همیشه مفید و مثبت بوده است. البته در این مدت نا ملایماتی دیدهایم مانند زمانی که از امیر قلعهنویی تقدیر کردیم اما بعضیها به شکلی بدی آن را بازتاب دادند.
ارجمند در پاسخ به این صحبتهای افشارزاده گفت: در این راه مسائل آزار دهنده زیاد است اما میدانم که شما مدیری با دل بزرگ هستید. همینطور امیر قلعهنویی که مرد یگانه فوتبال ایران است و کارنامه قابل دفاعی دارد و میدانم او هم بی چشم داشت و فقط برای استقلال تلاش میکند. من شما را مدیری میشناسم که کار خود را بلد است و از مهرههای خود مانند یک شطرنج باز به خوبی استفاده میکند. شما با انتخاب قلعهنویی در استقلال همدلی ایجاد کردید و این موضوعی است که هواداران آن را میبینند. امیر قلعهنویی فردی است که مورد عنایت خداوند است و مطمئنا هیچ کس نمیتواند اندازه ی زحمتهای او از وی تقدیر کند.
افشارزاده در بخش پایانی صبحتهای خود گفت: ما روزنامه نگاران و منتقدان را وجدان بیدار جامعه میدانیم. در 50 سالی که در ورزش هستم به آنها احترام گذاشتهام و همواره به نقدهای آنها گوش میکنیم. در ورزش کشور باید به مسائل برون مرزی توجه کنیم فقط نگاه داخلی نداشته باشیم. در کشورهای دنیا برای ورزش خرج میکنند و هیچ کس هم اعتراضی نمیکند اما در کشورمان این موضوع همیشه بزرگ نمایی میشود. همچنین اخلاق از موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد و البته باید بدانیم که این موضوع کاری کوتاه مدت نیست و باید در بلند مدت به آن رسیدگی کرد. ما باید مشکلات را شناسایی کنیم و با مطالعه بر روی علتها و معلول ها و دستهبندی آنها بتوانیم این معضل را حل کنیم.
داریوش ارجمند در پایان و با تشکر از میزبانی افشارزاده و اقدامات بی سابقه و بی نظیر او و با تبریک موفقیتهای تیم والیبال گفت: ورزش کشورمان حرفهای شده است و در ورزش حرفهای پول حرف اول را میزند. امیدوارم این جو که بر علیه فوتبالیستها به وجود آمده است تمام شود زیرا با تلاشی که آنها میکنند و مبالغی که میگیرند زحماتشان جبران نمیشود.
در پایان افشارزاده با اعطای نشان یادبود و حکمی از زحمات داریوش ارجمند قدردانی کرد و او را به سمت مشاور فرهنگی خود منصوب کرد.
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