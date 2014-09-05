به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز ملی صنعت چاپ (11 شهریور) خبرنگاران رسانههای مختلف به اتفاق مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجتمع چاپ مسعودمارک، چاپخانهای واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران - کرج، بازدید کردند.
این مجتمع در تولید انواع لیبلهای داروئی، بهداشتی و امنیتی و همچنین چاپ فویلهای Hot Seal، لیبلهای پلمب، مارکهای فلزی، لیبل، شرینک، مارکهای پلی لوگو، برچسبها (لیبل) برای محصولات بهداشتی مانند انواع خمیردندان و کرم دست و صورت و ... همچنین محصولات شوینده و نیز برخی برچسبهای مربوط به انواع خودرو، روغن ترمز، یخچال، کولر، آبگرمکن، بخاری و ... فعالیت دارد.
مسعود مصطفایی مدیرعامل مجتمع چاپ مسعودمارک، در این بازدید به خبرنگاران گفت: این چاپخانه در سال 1340 تاسیس شده و تا سال 76 فقط در زمینه تولید مارکهای فلزی فعالیت میکرد اما از این سال به بعد، خط تولید برچسبها برای ظروف کریستال و پلاستیکی را آغاز کرد.
این چاپخانهدار یکی از بزرگترین افتخارات خود را همکاری با شرکتهای معتبر ایرانی و دارای استانداردهای بینالمللی در حوزه تولید محصولات شوینده و بهداشتی و نیز گرمایشی و سرمایشی میداند.
او میگوید: بیش از 100 نفر در این چاپخانه فعالیت میکنند و مسعودمارک در 9 ماه از سال به صورت در سه شیفت کاری فعال است و تنها در فصل تابستان است که اندکی از فعالیتهای چاپخانه کم میشود.
مصطفایی گفت: ما با 10 ماشین چاپی که در اختیار داریم، ماهانه 300 هزار مترمربع لیبل (برچسبهای روی مواد شوینده و بهداشتی) و 10 تا 12 تن شیرینک لیبل (برچسبهای روی مواد غذایی) تولید میکنیم. قدمت چاپخانه بیشتر از 50 سال است اما حدود 13 سال است که لیبل تولید میکنیم. خط تولید ما قبلاً منحصر به تولید مارکهای فلزی بود اما در سال 78 آن را توسعه دادیم و خطوط تولید لیبلهای پشت چسبدار و شیرینک لیبل را هم اضافه کردیم.
مدیرعامل مجتمع چاپ مسعودمارک با بیان اینکه هیچکدام از ماشینهای ما ایرانی نیست، درباره نحوه تامین مواد خام و مورد نیاز برای تولید محصولات شرکت متبوعش به خبرنگار مهر گفت: ما مواد اولیهمان را وارد میکنیم بعضی از چین، بعضی از تایوان. کاغذها هم از اروپا وارد میکنیم.
او درباره معضلاتی که بیشتر با آن دست به گریبان است، به خبرنگار مهر گفت: اصلیترین مشکل ما در ارتباط با سفارشدهندهها است؛ در واقع آنها امکانات ما را نمیشناسند و به همین خاطر همین لیبلی را که در ایران میشود، سفارش داد، آنها از خارج وارد میکنند در صورتی که امکان تولید آنها در همین کشور خودمان وجود دارد. در واقع از واحدهای تولیدی داخل کشور، امکانسنجی برای سفارش محصول نمیکنند.
مدیرعامل مجتمع چاپ مسعودمارک اضافه کرد: اگر جشنوارهها و مسابقاتی که برگزار میشوند، واحدهای تولیدی را معرفی کنند، شاید بخشی از این مشکلات مرتفع شود ولی خیلی وقتها هم هست که آنها میدانند که ما میتوانیم در داخل کشور محصولی را تولید کنیم اما بنا به دلایلی ترجیح میدهند از خارج وارد کنند.
وی افزود: تنها کاری که خود ما برای حل این مشکل میتوانیم بکنیم، این است که نمونههایی از لیبلهایی را که توان تولیدشان را داریم، برای شرکتهای تولیدکننده محصولات متنوع شوینده، بهداشتی و ... ارسال و در واقع آمادگی خودمان را برای پذیرش سفارشات آنها اعلام میکنیم.
مصطفایی ادامه داد: ما در شیفت سوم (شب) ظرفیتهای خالی داریم که میتواند به خطوط جدید اختصاص پیدا بکند و به همین منظور، قصد داریم ماشینآلاتی را در ماههای آینده به خطوط تولیدی خودمان اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت ارشاد در ورود ماشینآلات به ما کمک میکند، در عین حال تاکید کرد: هیچ لزومی ندارد که دولت به یک واحد صنعتی مثل ما کمک مستقیم مالی بکند.
نظر شما