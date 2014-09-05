محمدعلی سبحان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه های نیمه تمام دانشکده روانشناسی و کتابخانه مرکزی به صورت جدی دنبال می شود و پروژه های جدید دانشکده فنی و مهندسی، شیمی در حال انتخاب پیمانکار است.

وی از راه اندازی مرکز ارزیابی کیفیت و راهبردی در دانشگاه خوارزمی خبر داد و گفت: از فعالیت های این مرکز تشکیل کمیته کیفیت خدمات دانشجویی، کمیته کیفیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، کمیته کیفیت خدمات پشتیبانی و کمیته پژوهش و فناوری اطلاعات، و تشکیل کارگروه‌های ارتقاست.

سرپرست دانشگاه خوارزمی ماموریت اصلی این مرکز، را برنامه ریزی، گردآوری و تحلیل اطلاعات، ارزیابی عملکرد و ارائه راهبردها به منظور بهبود کیفیت دانشگاه خوارزمی عنوان کرد.

وی از دیگر فعالیت های صورت گرفته در این دانشگاه به ایجاد انضباط مالی از طریق انجام هزینه‌های ضروری، تجدیدنظر در شکل خریدها و بررسی هزینه های جاری اشاره کرد.