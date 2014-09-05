سومین دوسالانه خوشنویسی ایران در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوسالانه خوشنویسی ایران پنجشنبه شب با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی محمدی مدیرکل امور استانهای وزارتخانه، مرتضی روزیه استاندار، حسینی، عباسپور، رحمانی و محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، آیت الله تاکندی نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری، استاد غلامحسین امیرخانی رئیس انجمن خوشنویسی ایران و جمعی از هنرمندان با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

در این مراسم که در شبستان مسجدالنبی قزوین برگزار شد از میان 400 اثر برگزیده به نمایش درآمده در نمایشگاه نفرات برتر معرفی شدند.

در این جشنواره 12 نفر در رشته نستعلیق، هفت نفر در شکسته نستعلیق، پنج نفر ثلث، پنج نفر نسخ، انتخاب و معرفی شدند که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منتخبان لوح و تندیس جشنواره و جوایز نقدی اهداء شد.

مهرزاد محصص مستشاری رئیس انجمن خوشنویسان استان قزوین در حاشیه مراسم اختتامیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جشنواره دوسالانه خوشنویسی ایران در قزوین از ششم شهریور ماه در قزوین برگزار شده و پس از معرفی منتخبان نمایشگاه خوشنویسی تا 26 شهریورماه در سرای سعدالسلطنه برپا خواهد بود.

وی افزود: با توجه به آزاد بودن خوشنویسی در این دوره سطح کیفی جشنواره افزایش یافت و بهترین اثر خلق شده توسط هنرمندان به نمایشگاه راه یافت.

محصص بیان کرذ: سیاه مشق، چلیپا نویسی، قطعه نویسی و سایه خطوط در این دوره تاثیرگذار بود و رقابت به صورت مسابقه نبود و لذا برگزیدگان معرفی شدند و دیگر نفرات اول تا سوم نداشتیم.

این استاد خوشنویسی یادآورشد: این جشنواره بزرگترین رخداد هنری کشور در چند سال گذشته تلقی می شود و امیدواریم بتوانیم به اعتلای هنر خوشنویسی استان کمک کنیم.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بازدید از قسمتهای مختلف نمایشگاه دوسالانه خوشنویسی در سرای سعدالسلطنه ضمن ابراز رضایت از برگزاری این نمایشگاه فاخر از دست اندرکاران آن تشکر کرد.