کشور نیازمند مسئولانی شجاع و جهان بین در عرصه فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین امیرخانی پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه سومین دو سالانه خوشنویسی که در شبستان مسجدالنبی قزوین برگزار شد اظهارداشت: استادان خوشنویسی با اخلاص و توانمندی کار می کنند و هدفشان خدمت به مردم است لذا از دولت انتظار داریم زمینه رشد و تعالی این هنر را در کشور فراهم کند.

وی افزود: داوری آثار باید عادلانه و متصل به وجدان باشد تا انگیزه هنرمندان برای خلق اثر از بین نرود لذا به نظر می رسد اگر داوری در هر کشوری درست باشد همه چیز درست می شود.

کشور نیازمند مسئولانی شجاع و جهان بین است

امیرخانی بیان کرد: امروزه کشور نیازمند مسئولانی است که شجاع و جهان بین باشند زیرا مدیران دانایی و بصیرت و تخصص دارند اما گاهی جرات و جسارت بیان نظر خود را ندارند که این زیبنده نیست.

وی افزود: برخی مسئولان موسیقی اصیل و فاخر را در منزل گوش می کنند اما جرات ندارند از هنر مقدس موسیقی دفاع کنند زیرا در کشور در تشخیص اولویت ها دچار اشتباه شده ایم و آنها را درک نمی کنیم و به همین دلیل فرهنگ که با سلامت روح و جسم ما سروکار دارد مورد حمایت جدی قرار نمی گیرد و اعتبارات مورد نیاز آن داده نمی شود.

امیرخانی بیان کرد: باید همه زمینه های رشد هنرهای گوناگون مانند موسیقی و خوشنویسی در کشور فراهم شود تا این هنرها در مسیر تعالی قرار گیرد و بتواند فرهنگ و تمدن کشور را به جهانیان عرضه کند.

اعتبارات ارشاد جوابگوی مسئولیتهای متعدد آن نیست

این استاد مسلم خوشنویسی تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد با صدها موضوع متنوع وقتی اعتبارات مناسب ندارد چگونه می تواند از هنرمندان حمایت کند لذا مشکلات باقی است و هنرمندان راضی نمی شوند.

وی گفت: باید هنرمندان رشته های مختلف را به کشورهای دنیا اعزام کنیم تا بتوانند با هنر خود آبروی ما را حفظ کنند و جامعه هنری این ظرفیت را دارد که در جهان تشنه و مشتاق هنر ایرانی زمینه معرفی فرهنگ و هنر را فراهم کند.

امیرخانی افزود: چرا نمی توانیم قهرمانان ملی و ادبی خود مانند مولانا را به جهان معرفی کنیم اما کشورهای دیگر به راحتی آن را با هنر مطرح کرده و میلیونها دلار سود می کنند.

هنر خوشنویسی ایران می تواند جهان را مجذوب خود کند

وی بیان کرد: هنر خوشنویسی ایران می تواند جهان را مجذوب خود کند اما از آن غافل شده ایم و با ایجاد سوء تفاهم بین هنرمند و مسئولان مسیر تعالی را سد کرده ایم.

این استاد خوشنویسی یادآورشد: اخلاق عملی باید در جامعه رواج پیدا کند اما به نظر می رسد در این مقوله فرهنگی غفلت کرده ایم و در عمل عقب مانده ایم.

امیرخانی گفت: هنرمند خوشنویس با هر قلم خود نیز سلوک می کند و به اعتدال حال می رسد. در انجمن خوشنویسی دنبال معرفت و اخلاص هستیم و در این مسیر با تشکیلاتی منسجم تاکنون عمل کرده ایم و پس از این نیز فعالیت خواهیم کرد تا انسانهایی فرهیخته و با معرفت تربیت شوند.

وی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دست اندرکاران جشنواره دوسالانه خوشنویسی تشکر و اظهارامیدواری کرد این جشنواره هر دوره کیفی تر از قبل برگزار شود.