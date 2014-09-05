به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این مطلب و اشاره به این نکته که «تاکنون چند بار برای چنین سایت هایی ضرب الاجل تعیین شده» توضیح داد: هیأت نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود.»



انتظامی با بیان اینکه این سایت های بدون مجوز، به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر می شوند، اضافه کرد: «تاکنون بالغ بر ٢٣٠ خبرگزاری و سایت خبری موفق به دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده اند و فهرست تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی موجود است و مرتبا به روز می شود.»



جلوگیری از تولد شب نامه های الکترونیکی

وی در تشریح انجام این اقدام قانونی نیز گفت: « یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه‌ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه‌های دارای مجوز در مقابل رسانه‌های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه‌های فاقد مجوز است. کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامه‌های الکترونیک فاصله می گیرند.»



معاون وزیر ارشاد افزود: «حضور و فعالیت شب نامه های الکترونیک علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندی، فضای منفی از رسانه ها را تصویر می کند و رسانه هایی را که به فعالیت قانونی و سالم مشغولند نیز نزد افکار عمومی بی اعتبار می کند زیرا رواج این شیوه اطلاع رسانی که با استانداردهای حرفه ای فاصله دارد و کار رسانه ای را با پرده دری و اتهام و توهین و نقض حریم خصوصی شهروندان اشتباه می گیرد بیشترین آسیب را به روزنامه نگاران و رسانه هایی می زند که صرف نظر از مشی سیاسی خود در چارچوب قانون فعالیت می کنند.»



برخورد با بی مجوزها، بدون تبعیض و به مرور

انتظامی این نکته را هم اضافه کرد: «بعضی همکاران به اشتباه گمان می کنند ثبت مشخصات در سایت ساماندهی یا ارائه تقاضای انتشار نشریه یا سایت به منزله مجوز است. شیوه ثبت مشخصات، در واقع مربوط به قبل از تصویب ماده واحده در مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از آن مصوبه، کلیه خبرگزاری ها و سایت های خبری هم مثل مطبوعات نیاز به اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات دارند.»



معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: «به خبرگزاری ها و سایت های خبری دارای مجوز هم ابلاغ شده که ماده ١٨ قانون مطبوعات را رعایت کنند. بر اساس این ماده قانونی، کلیه رسانه ها موظفند نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و آدرس دفتر رسانه را در محل ثابتی درج کنند که قاعدتا این محل برای رسانه های فضای مجازی، بخش "در باره ما" می تواند باشد.»



به گفته انتظامی سایت های خبری که هنوز موفق به اخذ مجوز نشده اند می توانند به سایت e-rasaneh مراجعه کنند و درخواست و مدارک خود را ارائه دهند.



معاون وزیر ارشاد تصریح کرد: «خوشبختانه یکی از اقدامات خوبی که در دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات انجام گرفته، ثبت الکترونیک تقاضاها بدون نیاز به مراجعه حضوری است. با این شکل، و به دلیل شفافیت، نوبت ها هم بدرستی رعایت می شود.»



معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به اینکه «با توجه به تعداد زیاد سایت های خبری فاقد مجوز، مسدود کردن آنان بدون تبعیض و به مرور انجام می گیرد» خاطرنشان کرد: «بزودی سامانه ای را اعلام می کنیم که مردم بتوانند آدرس دامنه سایت های خبری فاقد مجوز را به وزارت ارشاد برای اقدامات بعدی اطلاع دهند.»



حمایت از سایت های دارای مجوز

وی در عین حال افزود: «رسانه های تحت شمول قانون مطبوعات از حمایت های این قانون هم منتفع می شوند، از جمله دادگاه های آنان با حضور هیأت منصفه تشکیل می شود. بعلاوه از حمایت هایی نظیر یارانه، پرداخت حق بیمه خبرنگاران، امکان شرکت روزنامه نگاران آنان در جشنواره، غرفه در نمایشگاه مطبوعات و سایر حمایت ها نیز برخوردار می شوند.»



انتظامی در همین زمینه و در خصوص پرداخت یارانه خبرگزاری ها و سیات های خبری نیز گفت: «یارانه شش ماهه خبرگزاری ها و سایت های خبری تا آخر شهریورماه به حساب آنان واریز می شود و سپس در جهت شفافیت، اطلاع رسانی می شود.»



وی همچنین گفت: «یارانه سه ماهه روزنامه ها در هفته گذشته به حساب آنان واریز شد و یارانه سایر نشریات نیز در ابتدای هفته واریز می شود و سپس، جدول کامل پرداخت ها روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار می گیرد.»