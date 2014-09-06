غفلت از ظرفیتهای فرهنگی شهر صالح آباد ایلام/ وجود بارگاه امامزاده علی صالح در مسیر عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، صالح آباد شهرستان مهران در مسیر عتبات عالیات قرار گرفته و هر ساله حجم زیادی از زوار و مسافران عراقی و دیگر کشورهای خارجی که از مرز مهران وارد کشور می شوند از امامزاده علی صالح(ع) واقع در این شهر زیارت و بازدید می کنند.

امامزاده علی صالح هم اکنون بین مردم استان ایلام جایگاه بالایی دارد و مهمترین و شاخص ترین امامزاده سطح استان نیز است که هر ساله تعدادی زیادی زائر از سراسر کشور و حتی عراق از این امامزاده زیارت می کنند.

شهر صالح آباد قابلیت تبدیل شدن به یک شهر فرهنگی اسلامی را دارد

علی مرادی کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: شهر صالح آباد بین شهرستانهای ایلام و مهران قرار گرفته و وجود بارگاه امامزاده علی صالح(ع) باعث رونق این شهر شده است.

وی بیان داشت: هر ساله و در ایام مختلف سال این امامزاده از زائران خارجی و ایرانی پر می شود و از این ظرفیت بزرگ فرهنگی می توان برای توسعه شهر صالح آباد به منظور ایجاد یک شهر فرهنگی و اسلامی در استان و کشور بهره برد.

این کارشناس بیان داشت: طی سالهای اخیر یک طرح برای تبدیل این شهر به یک شهر فرهنگی اسلامی تصویب شد ولی به مرحله اجرای نرسید.

وی عنوان کرد: این شهر نیازمند زیرساختهای لازم و نمادهای فرهنگی اسلامی است ولی متاسفانه هم اکنون با ضعف زیرساختهای شهری مواجه است و مشکلات زیادی دارد که نیازمند توجه مسئولان است.

مرادی بیان داشت: ایجاد بازار مناسب، زائرسراها، هتل، امکانات عمومی، جاده های مناسب و... از مهمترین نیازهای شهر صالح آباد است.

این کارشناس اظهار داشت: بارگاه مقدس امامزاده علی صالح از نوادگان امام سجاد(ع) باعث شده این شهرستان از موقعیت خوبی برای جذب گردشگران کشورهای خارجی از سمت مرز مهران برخوردار باشد.

مرادی عنوان کرد: اين شهر به دليل وجود امامزاده علي صالح(ع) و گلزار شهداي هشت سال دفاع مقدس، طبيعت بكر و همچنين به دليل مرزي بودن و نزديكي به عتبات يك قطب فرهنگي محسوب می شود.

وی افزود: امامزاده علی صالح (ع) برای استان ایلام نیز از حیث اجتماعی و معنوی دارای جایگاه ویژه‌ای استانی است و کمتر مکان مذهبی در استان ایلام یافت می‌شود که بدون تبلیغات و تلاش‌های تبلیغی رسانه‌ای اینقدر مورد توجه مردم قرار گرفته بگیرد.

امامزاده علی صالح (ع) در مسیر زائران عتبات عالیات قرار داشته و این یک موقعیت بسیار ویژه است

حجت الاسلام محمد کاروند مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بقعه علی صالح(ع) در مسیر تردد زوار عتبات عالیات و به عنوان قطب فرهنگی و بقعه شاخص استان مدنظر قرار گرفته و در طول ایام سال پذیرای زائران و گردشگرانی از سراسر کشور بوده از این رو فضای داخل شبستان بقعه جوابگوی انجام مراسم های مختلف نیست.

وی بیان داشت: امامزاده علی صالح(ع) فرزند عبیدالله الاعرج بن حسین الاصغر بن امام زین العابدین (ع) است که در عصر امام رضا(ع) می زیسته و لقب او صالح و کنیه اش ابوالحسن(ع) است و این امامزاده عظیم الشان در طول تاریخ ایلام مورد توجه اقشار مختلف مردم بوده و بقعه مبارک ایشان در ایام سال محل اجتماع عظیم مردم و پناهگاه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت است.

این مسئول افزود: همکاری و همدلی دو دستگاه اوقاف و گردشگری می تواند فرصت خوبی برای رونق گردشگری مذهبی و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در این استان فراهم کند که با توجه به زحمات بی بدیل و ایثارگری های مردم شهر صالح آباد در طول هشت سال دفاع مقدس، رونق فرهنگی و اقتصادی این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.

حجت الاسلام کاروند با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، افزود: اداره کل اوقاف استان به عنوان متولی امور فرهنگی و عمرانی بقاع متبرکه، توسعه گردشگری مذهبی را در دستور کار برنامه های خود قرار داده است.

طرح توسعه امامزاده علی صالح(ع)

وی تصریح کرد: کلنگ طرح توسعه شبستان امامزاده علی صالح(ع) در 11 فرودین سال 93 به زمین زده شد و هم اکنون با 25 درصد پیشرفت فیزیکی پس از صفحه گذاری و اتمام فونداسیون در مرحله ساخت ستون های پپچ و مهره در کارگاه است که بدون شک این طرح عمرانی بی شک در بعد اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و توسعه گردشگری، نتیجه مطلوب و ارزشمندی برای این استان به همراه خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام افزود: این میزان پیشرفت فیزیکی شامل مرحله پی کنی، اجرای بتن مگر، قالب بندی، آرماتوربندی و اجرای سازه نگهدار طرح در ضلع غربی بقعه است و تا کنون برای این مرحله از پیشرفت کار اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی و نذورات مردمی بقعه هزینه شده است.



حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه بعد از این مرحله، عملیات بتن ریزی و اجرای دیوار حائل انجام می شود، یادآور شد: پیش بینی می شود مرحله نخست این طرح تا پایان سال جاری به اتمام رسد که فاز نخست طرح توسعه شبستان امام زاده علی صالح(ع) شامل پی کنی، اجرای ستون و اسکلت فلزی، ساخت سقف و دیوارهای امامزاده است.

وی اظهار داشت: فاز نخست طرح توسعه شبستان این بقعه به گستره یک هزار و 559 مترمربع و با اعتبار 15 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و فرهنگی یک استان استفاده از قابلیت های معنوی و جاذبه های طبیعی آن بوده که با ایجاد امکانات رفاهی زمینه حضور زوار و گردشگران زیادی از سراسر کشور فراهم می شود