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۱۵ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۵۲

گزارش خبری/

غفلت از ظرفیتهای فرهنگی شهر صالح آباد ایلام/ وجود بارگاه امامزاده علی صالح در مسیر عتبات عالیات

غفلت از ظرفیتهای فرهنگی شهر صالح آباد ایلام/ وجود بارگاه امامزاده علی صالح در مسیر عتبات عالیات

ایلام – خبرگزاری مهر: شهر صالح آباد واقع در شهرستان مهران به دلیل قرار گرفتن در مسیر عتبات عالیات و وجود بارگاه مقدس امامزاده علی صالح به عنوان مهمترین امامزاده استان دارای ظرفیتهای خوبی برای تبدیل شدن یه یک شهر فرهنگی اسلامی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح آباد شهرستان مهران در مسیر عتبات عالیات قرار گرفته و هر ساله حجم زیادی از زوار و مسافران عراقی و دیگر کشورهای خارجی که از مرز مهران وارد کشور می شوند از امامزاده علی صالح(ع) واقع در این شهر زیارت و بازدید می کنند.

امامزاده علی صالح هم اکنون بین مردم استان ایلام جایگاه بالایی دارد و مهمترین و شاخص ترین امامزاده سطح استان نیز است که هر ساله تعدادی زیادی زائر از سراسر کشور و حتی عراق از این امامزاده زیارت می کنند.

شهر صالح آباد قابلیت تبدیل شدن به یک شهر فرهنگی اسلامی را دارد

علی مرادی کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: شهر صالح آباد بین شهرستانهای ایلام و مهران قرار گرفته و وجود بارگاه امامزاده علی صالح(ع) باعث رونق این شهر شده است.

وی بیان داشت: هر ساله و در ایام مختلف سال این امامزاده از زائران خارجی و ایرانی پر می شود و  از این ظرفیت بزرگ فرهنگی می توان برای توسعه شهر صالح آباد به منظور ایجاد یک شهر فرهنگی و اسلامی در استان و کشور بهره برد.

این کارشناس بیان داشت: طی سالهای اخیر یک طرح برای تبدیل این شهر به یک شهر فرهنگی اسلامی تصویب شد ولی به مرحله اجرای نرسید.

وی عنوان کرد: این شهر نیازمند زیرساختهای لازم و نمادهای فرهنگی اسلامی است ولی متاسفانه هم اکنون با ضعف زیرساختهای شهری مواجه است و مشکلات زیادی دارد که نیازمند توجه مسئولان است.

مرادی بیان داشت: ایجاد بازار مناسب، زائرسراها، هتل، امکانات عمومی، جاده های مناسب و... از مهمترین نیازهای شهر صالح آباد است.

این کارشناس اظهار داشت: بارگاه مقدس امامزاده علی صالح از نوادگان امام سجاد(ع) باعث شده این شهرستان از موقعیت خوبی برای جذب گردشگران کشورهای خارجی از سمت مرز مهران برخوردار باشد.

مرادی عنوان کرد: اين شهر به دليل وجود امامزاده علي صالح(ع) و گلزار شهداي هشت سال دفاع مقدس، طبيعت بكر و همچنين به دليل مرزي بودن و نزديكي به عتبات يك قطب فرهنگي محسوب می شود.

وی افزود: امامزاده علی صالح (ع) برای استان ایلام نیز از حیث اجتماعی و معنوی دارای جایگاه ویژه‌ای استانی است و کمتر مکان مذهبی در استان ایلام یافت می‌شود که بدون تبلیغات و تلاش‌های تبلیغی رسانه‌ای اینقدر مورد توجه مردم قرار گرفته بگیرد.

امامزاده علی صالح (ع) در مسیر زائران عتبات عالیات قرار داشته و این یک موقعیت بسیار ویژه است

حجت الاسلام محمد کاروند مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بقعه علی صالح(ع) در مسیر تردد زوار عتبات عالیات و به عنوان قطب فرهنگی و بقعه شاخص استان مدنظر قرار گرفته و در طول ایام سال پذیرای زائران و گردشگرانی از سراسر کشور بوده از این رو فضای داخل شبستان بقعه جوابگوی انجام مراسم های مختلف نیست.

وی بیان داشت: امامزاده علی صالح(ع) فرزند عبیدالله الاعرج بن حسین الاصغر بن امام زین العابدین (ع) است که در عصر امام رضا(ع) می زیسته و لقب او صالح و کنیه اش ابوالحسن(ع) است و این امامزاده عظیم الشان در طول تاریخ ایلام مورد توجه اقشار مختلف مردم بوده و بقعه مبارک ایشان در ایام سال محل اجتماع عظیم مردم و پناهگاه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت است.

این مسئول افزود: همکاری و همدلی دو دستگاه اوقاف و گردشگری می تواند فرصت خوبی برای رونق گردشگری مذهبی و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در این استان فراهم کند که با توجه به زحمات بی بدیل و  ایثارگری های مردم شهر صالح آباد در طول هشت سال دفاع مقدس، رونق فرهنگی و اقتصادی این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.

حجت الاسلام کاروند با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، افزود: اداره کل اوقاف استان به عنوان متولی امور فرهنگی و عمرانی بقاع متبرکه، توسعه گردشگری مذهبی را در دستور کار برنامه های خود قرار داده است.

طرح توسعه امامزاده علی صالح(ع)

وی تصریح کرد: کلنگ طرح توسعه شبستان امامزاده علی صالح(ع) در 11 فرودین سال 93  به زمین زده شد و هم اکنون با 25  درصد پیشرفت فیزیکی پس از صفحه گذاری و اتمام فونداسیون در مرحله ساخت ستون های پپچ و مهره در کارگاه است که بدون شک این طرح عمرانی بی شک در بعد اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و توسعه گردشگری، نتیجه مطلوب و ارزشمندی برای این استان به همراه خواهد داشت.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام افزود: این میزان پیشرفت فیزیکی شامل مرحله پی کنی، اجرای بتن مگر، قالب بندی، آرماتوربندی و اجرای سازه نگهدار طرح در ضلع غربی بقعه است و تا کنون برای این مرحله از پیشرفت کار اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی و نذورات مردمی بقعه هزینه شده است.


حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه بعد از این مرحله، عملیات بتن ریزی و اجرای دیوار حائل انجام می شود، یادآور شد: پیش بینی می شود مرحله نخست این طرح تا پایان سال جاری به اتمام رسد که فاز نخست طرح توسعه شبستان امام زاده علی صالح(ع) شامل پی کنی، اجرای ستون و اسکلت فلزی، ساخت سقف و دیوارهای امامزاده است.

وی اظهار داشت: فاز نخست طرح توسعه شبستان این بقعه به گستره یک هزار و 559 مترمربع و با اعتبار 15 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و فرهنگی یک استان استفاده از قابلیت های معنوی و جاذبه های طبیعی آن بوده که با ایجاد امکانات رفاهی زمینه حضور زوار و گردشگران زیادی از سراسر کشور فراهم می شود

کد مطلب 2364569

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