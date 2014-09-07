رضا جهانگیری فر، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه تعداد قابل توجهی خانواده بی سرپناه در شهر تهران وجود دارد که برای ساماندهی تمامی آنها نیاز به مشارکت دستگاه های ذی ربط و خیرین است با این وجود شهرداری تهران سال گذشته ساماندهی 80 خانواده بی سرپناه را محقق کرد.

وی ادامه داد: ضمن تهیه مسکن برای این خانواده ها، آنها را به واحد های مددکاری معرفی کرده ایم تا مراقبت و حمایتهای بعدی از این خانواده ها صورت گیرد .

جهانگیری با بیان اینکه خانواده های بی سرپناه با خطرات، آسیب ها و مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند گفت: پیش بینی کرده بودیم امسال نیز 200 خانواده بی سرپناه در شهر را ساماندهی کنیم اما متاسفانه اعتبارات لازم در بودجه سال جاری سازمان رفاه مصوب نشود.

وی گفت: امیدواریم در نیمه دوم سال برای انجام این مهم بتوانیم اعتبارات لازم را جذب کرده و نسبت به یاری و کمک رسانی به این خانواده ها اقدام کنیم.

معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران گفت: از ابتدای سال به صورت موردی به وضعیت خانواده های بی سرپناهی که وضعیت اضطراری داشتند رسیدگی کردیم اما با توجه سرد شدن هوا و افزایش مشکلات این خانواده ها نیازمند توجه و همکاری بیشتر دستگاههای ذی ربط و خیرین هستیم.