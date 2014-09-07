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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۰۹

انتقاد از کمبود بودجه برای ساماندهی خانواده‌های بی سرپناه تهران

انتقاد از کمبود بودجه برای ساماندهی خانواده‌های بی سرپناه تهران

معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران با بیان اینکه تعداد قابل توجهی خانواده بی سرپناه در پایتخت وجود دارد گفت: سال گذشته 80 خانواده بی سرپناه ساماندهی شدند و برای آنها خانه مهیا کردیم.

رضا جهانگیری فر، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه تعداد قابل توجهی خانواده بی سرپناه در شهر تهران وجود دارد که برای ساماندهی تمامی آنها نیاز به مشارکت دستگاه های ذی ربط و خیرین است با این وجود شهرداری تهران سال گذشته ساماندهی 80 خانواده بی سرپناه را محقق کرد.

وی ادامه داد: ضمن تهیه مسکن برای این خانواده ها، آنها را به واحد های مددکاری معرفی کرده ایم تا مراقبت و حمایتهای بعدی از این خانواده ها صورت گیرد .

جهانگیری با بیان اینکه خانواده های بی سرپناه با خطرات، آسیب ها و مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند گفت: پیش بینی کرده بودیم امسال نیز 200 خانواده بی سرپناه در شهر را ساماندهی کنیم اما متاسفانه اعتبارات لازم در بودجه سال جاری سازمان رفاه مصوب نشود.

وی گفت: امیدواریم در نیمه دوم سال برای انجام این مهم بتوانیم اعتبارات لازم را جذب کرده و نسبت به یاری و کمک رسانی به این خانواده ها اقدام کنیم.

معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران گفت: از ابتدای سال به صورت موردی به وضعیت خانواده های بی سرپناهی که وضعیت اضطراری داشتند رسیدگی کردیم اما با توجه سرد شدن هوا و افزایش مشکلات این خانواده ها نیازمند توجه و همکاری بیشتر دستگاههای ذی ربط و خیرین هستیم.

کد مطلب 2364688

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