تقدیر رئیس فیلا و رئیس فدراسیون کشتی روسیه از خادم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند ازبکستان، در این کنگره علاوه بر برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون جهانی کشتی، انتخابات اعضای هیأت رئیسه نیز برگزار می‎شود که امیررضا خادم نماینده ایران در این انتخابات است.

نناد لالوویچ رئیس فیلا در حاشیه آغاز این کنگره در مورد شانس امیررضا خادم نماینده ایران برای عضویت در هیات رئیسه فیلا گفت: مهم‎ترین بحث پیش روی ما در این کنگره تغییر اساسنامه است.

وی خاطرنشان کرد: امیررضا خادم چهره‌ شناخته شده‎ای در دنیای کشتی است و شانس برای انتخاب شدن دارد اما باید بپذیرید که انتخابات فدراسیون جهانی ریزه‎کاری‎ها و شرایط خاص خود را دارد.

در حاشیه آغاز این کنگره همچنین "میخاییل مامیاشویلی"، رئیس فدارسیون کشتی روسیه، با امیررضا و رسول خادم به گفتگو در مورد مسائل روز کشتی دنیا پرداخت.

وی خطاب به خادم گفت: شما از چهره‌های مطرح کشتی ایران بوده و شانس زیادی برای رای آوردن دارید. البته کشتی ایران در این چند سال هم پیشرفت خوبی داشته و به عملکرد قابل قبولی در رقابتهای مختلف از خود به نمایش گذاشته است.

کنگره فدراسیون جهانی کشتی فیلا از ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در سالن مرکز همایش های بین‎المللی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده که همه روسای فدراسیون کشورهای مختلف در آن حضور یافته‌اند. 22 کاندیدا برای این انتخابات ثبت نام کرده‌‌اند که یکی از آنها امیررضا خادم است.

در این کنگره همچنین در مورد تغییر نام و لوگوی فدراسیون جهانی کشتی، قوانین ضد دوپینگ و کشتی و برخی موارد دیگر بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.