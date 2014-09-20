قهرمانی جهان حاصل حمايت وزارت ورزش و كميته المپيك بود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ ميخائيل مامياشويلي با بيان اين مطلب افزود: ورزشكاران ما مبارزات خوب و منطقي داشتند و ما با ظرفيت سازي، انتخاب دقيق و آموزش مناسب به اين مقام ها رسيديم كه من از كشتي گيران و مربيان تشكر مي كنيم.

وي ادامه داد: اين موفقيت با تلاش همه كشتي گيران،‌ مربيان وهمكاران و در كنار آن حمايت هاي "ويتالي موتكو" وزير ورزش و "ژوكوف" رئيس كميته ملي المپيك به دست آمد.

مامياشويلي در پايان گفت: عبدالرشيد سعداله يف جوان دارنده مدال طلاي وزن 86 كيلوگرم كشتي آزاد جهان لقب تانك روسي را به دست آورده و اين موفقيت ها باعث خوشحالي مردم در سراسر روسيه شده است. اين امر قطعا به گسترش كشتي و ايجاد انگيزه در ميان كودكان و نوجوانان خواهد انجامید.