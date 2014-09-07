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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۴۴

لیگ جهانی هاکی - عمان؛

تیم ملی هاکی ایران برابر تایلند به پیروزی رسید

تیم ملی هاکی ایران برابر تایلند به پیروزی رسید

تیم ملی هاکی چمنی ایران که در نخستین دیدار خود برابر آذربایجان به پیروزی رسیده بود، در دومین دیدار برابر تایلند هم به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از برگزاری مسابقات لیگ جهانی هاکی تیم ملی ایران شامگاه شنبه به مصاف تیم ملی تایلند رفت و موفق شد در یک بازی زیبا و با نتیجه پرگل 7 بر صفر دومین حریف خود را از پیش رو بردارد. در این دیدار یعقوب بهرامی سه گل، نوید طاهری راد و رضا نوروززاده هر کدام با دو گل برای تیم ملی کشورمان گلزنی کردند.

تیم ملی تایلند در اولین بازی خود نیز با نتیجه 8 بر صفر برابر عمان شکست خورده بود. تیم ملی کشورمان در آخرین بازی خود امروز از ساعت 20:30 (به وقت تهران) به مصاف تیم ملی عمان خواهد رفت.

رحمت محمدی داور برجسته کشورمان نیز بازی عمان و تایلند را قضاوت کرد.

مسابقات لیگ جهانی هاکی از 14 لغایت 16 شهریور ماه به میزبانی عمان برگزار می شود.

کد مطلب 2365477

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