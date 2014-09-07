تساوی ایران و قطر در پایان نیمه اول/ گل ایران مردود اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا از ساعت 13:30 دقیقه امروز یکشنبه با برگزاری دو مسابقه از گروه‌های C و D آغاز شد که در گروه D تیم‌های نوجوانان ایران و قطر در پایان نیمه نخست به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این بازی که در ورزشگاه راجا مانگالا شهر بانکوک در جریان است، ابتدا تیم قطر در دقیقه 3 دروازه تیم ایران را باز کرد اما در ادامه کار رضا کریمی در دقیقه 21 گل تساوی تیم ایران را به ثمر رساند. ضمن اینکه دپس از این گل، رضا افتارى دروازه قطر را باز کرد اما این گل توسط داور پذیرفته نشد.

در این نیمه مصطفی قنبرپور سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از فرید نجات پاشاکی، نیما داغستانی، علیرضا آقابراری، مهرداد پورابوالقاسم، وحید افتاری، رضا شکاری، رضا کریمی، نیما مختاری، حسم سلطان‌پور، محمد سلطانی‌مهر و مهران درخشان‌مهر در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرده است.

تیم نوجوانان ایران هرچند در دقایق ابتدایی نیمه نخست و روی یک اشتباه دروازه خود را باز شده دیدند اما در ادامه مسابقه برتری نسبی نسبت به حریف قطری داشته و توانستند موقعیت‌های زیادی را روی دروازه این تیم ایجاد کند اما در نهایت تنها یک مرتبه موفق به گلزنی شدند.

در دیگر بازی همزمان که از گروه C برگزار شد، ازبکستان و نپال در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند.