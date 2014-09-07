جايزه ادبي صلح ديتون نامزدهايش را شناخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بوك نيوز، جايزه 10هزار دلاري ديتون كه در دو بخش داستاني و غيرداستاني اهدا مي شود، 24 سپتامبر با اعلام نام برندگان هر بخش، دو نفر دوم را نيز معرفي مي كند.

جايزه ادبي صلح ديتون كه با الهام از پيام صلح ديتون در سال 1995 درباره بوسني ايجاد شده براي گراميداشت قدرت ادبيات در حمايت از صلح، عدالت اجتماعي و درك جهاني اهدا مي شود.

يكي از كتاب‌هاي فيناليست امسال خاطرات ياسمين وارد با عنوان «مرداني كه جمع كرديم» درباره مرگ پنج مرد جوان از جامعه كوچك محل زندگي اين نويسنده در مي‌سي‌سي‌پي است كه با توجه به كشته شدن مايكل براون جوان سياهپوست به دست پليس مي‌تواند خيلي مورد توجه باشد. مرداني كه در كتاب وارد كشته شده اند يا بر اثر خودكشي، يا تصادف و يا استعمال مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. نيويورك تايمز اين كتاب را حاصل مشاهدات نژادي و قدرت طلبانه در جنوب خواند.

نامزدهاي جايزه صلح ديتون در بخش داستاني عبارتند از:

«يك صورت فلكي از پديده‌هاي حياتي» نوشته آنتوني مارا درباره دو پزشك در چچن كه براي نجات جان كودكان تلاش مي كنند.

«در شب زمان» نوشته آنتونيو مونوس مولينا درباره جنگ داخلي اسپانيا

«يك نفر» نوشته آليس مك درموت روايتي درباره زندگي يك زن معمولي كه بهانه‌اي است براي بررسي زندگي در اطراف ما

«نقشه كش سرزمين هيچكس» نوشته پي.اس.دافي درباره مديتيشن، دوستي و ايثار در خانواده در جنگ جهاني اول

«زني كه روحش را از دست داد» نوشته باب شاكوچيس درباره رويدادهاي فاجعه باري كه به ترور و مبارزه با آن در آمريكا انجاميد

«واش» نوشته مارگارت رينكل روايت گر زندگي يك برده به نام واش كه از نسل اول بردگان وارد شده به آمريكا است

در بخش غيرداستاني نامزدهاي اين جايزه عبارتند از:

«سرزمين رقابت، حافظه رقابت: يهوديان و عرب‌هاي اسراييل و ارواح فاجعه» نوشته جو رابرتز روزنامه نگار كانادايي درباره تاريخ پر درد و رنج زندگي فلسطينيان و يهوديان ساكن مناطق اشغالي

«ايجا روي لبه: چگونه يك گروه كوچك از وجدان معترضان جنگ جهاني دوم هنر و صلح را از حاشيه به بدنه اصلي انتقال دادند» نوشته استيو مك كوييدي ؛ تحقيقي با بيش از 80 عكس كه داستان هنرمندان را در كمپ اورگان در جنگ جهاني دوم بازمي گويد.

«كوبيدن بر در بهشت: ترسيم راهي بهتر براي مرگ» نوشته كيتي باتلر؛ تعمقي درباره ضرورت هاي پزشكي و پتانسيل امروز آن در رسيدن به حداكثر طول عمر كه به جاي مهار درد به ايجاد درد بيشتر مي انجامد.

«مرداني كه ما جمع كرديم: يك خاطره» نوشته ياسمين وارد؛ بازبيني پنج مرگ جداگانه مردان جواني كه همه شان براي نويسنده عزيز بودند و در هر يك به نوعي مي توان ردپاي نژادپرستي و ضعف اقتصادي را مشاهده كرد.

«ممنون براي خدمات شما» نوشته ديويد فينكل روزنامه نگار برنده جايزه پوليتزر كه زندگي مجروحان بدنام از جنگ بغداد را كه به آمريكا بازگشته اند، بررسي كرده و از عوارض آن بر خانواده هايشان نوشته است.

«قصه هاي ناگفته از نبرد عليه مسلمانان» نوشته كريما بنون درباره داستان‌هايي الهام بخش از مبارزه با مسلمانان به نام افراط گرايي