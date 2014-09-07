روزی آرام و خلوت برای نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از نمایشگاه بینالمللی فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال در حال برگزاری است و میتوان امروز یکشنبه 16 شهریور را روزی خلوت و کمرفت و آمد برای این نمایشگاه ازریابی کرد. محل دائمی نمایشگاههای تهران در حال حاضر پذیرای 2 نمایشگاه دیگر به جز نمایشگاه مذکور است، ششمین نمایشگاه فرش و پنجمین نمایشگاه مادر، نوزاد و کودک.
بیشترین تمرکز جمعیتی در محل دائمی نمایشگاهها مربوط به سالن 38 که سوله برپایی غرفههای مربوط به نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال است، قرار دارد. اما در سالن مورد نظر نیز بیشتر مخاطبان و مراجعهکنندگان از گروه مخاطبانی هستند که به دنبال بازی یا نرمافزارهای رایانهای هستند.
به این ترتیب اسامی غرفههای حاضر در این بخش از نمایشگاه به ترتیب عبارت است از:
شرکت آریت، همراه افزار پنداره، دانشآوران، توانا رسانه نوین، آوای مهر کوثر، آویژه سورن پارسیان، خبرگزاری موج، مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان، شرکت ایرانگردی مارکوپولو، تبلت کرپی، اریکه تجارت پایتخت، شرکت ایدهپردازان تارنما، خبرگزاری سیتنا، شرکت مهندسی پژوهشی سرمد رایانه پویا، نرمافزار شارژ ساختمان کندو، فناوری اطلاعات تدبیر، فراز سیستم پرداز، تقسیسان، آریو مهرازان رائیکا، پیامداده نیلوفر آبی، ققنوس فن و هنر، گروه صنعتی بازرگانی آراز فراز جهان، شرکت طراحی سایت نسل وب، پارسا پرشین، گسترش ارتباطات راحیل، کوششکار صبا نوین، شادن پژواک، شرکت پیشگامان صفر و یک فرساد، فرازاندیشان گوی، کانون انفورماتیک، شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی، رسانه رایانه فراز، موسسه اندیشه سازان روشنگر، بهاران، روابط عمومی، بیمهسازان ـ آتیه سازان، موجسازان پیشرو نانو افراز، شرکت مشاورین پگاه سیستم پیشرو، موسسه فرهنگی هنری رسانه آفتاب، عصر ارتباط شبکه بیسیم، حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، گروه طراحان مهتاب، توسکا - توسعه سیستمهای کامپیوتری، پیشگامان توسعه وب پاسارگاد، هنرکده آریانا، سروش افزار ایرانیان، خلاق اندیشان مدیاگستر، عمید رایانه شریف، موسسه فرهنگی آریان ترجمان، بهکامان صبا، عصر گویش پرداز، سرویس تیتیناز، پیامافزار پیکآسا - کتاب باماک، فست کلید، مشاور و مجری تبلیغات اینترنتی، سبحان پایاپند، کیسان صنعت ایران، دنیای رسانههای پرسیس، موسسه نوآوران هوشمند سما، آرمان امروز، مشاورین آسیا ارتباط کاو، روزنامه فناوران، رادیو دانش، کارگاه، کارگاه، اریستالتین، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری مهر، خبرگزاری ایسنا، روزنامه کسب و کار، شبکه خبری فناوری نوین، تحلیلپردازان ایرسا، روزنامه آسیا، شرکت توسعه فناوری نوآوران پارسیس، رادیو اقتصاد، هیئتالرضا علیهالسلام، نشر معارف، برنامه به روز (شبکه 3 سیما)، فاواگستر شریف، پژوهشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی و رسانک - قلم هوشمند مبین
در سوله 38 تعدادی از شرکتهای ارائه بازیهای رایانهای، بانکها، شرکتهای اقتصادی و ... حضور دارند. شرکتهای ارائه بازیهای رایانهای که توجه اکثر بازدیدکنندگان را به سمت خود جلب میکنند، از شرکتهای داخلی و وطنی هستند و بازیهای ارائه شده در غرفههایشان نیز تولید داخل هستند.
در خیابانها و فضاهای باز محل دائمی نمایشگاهها نیز تعدادی از شرکتهای ارائهدهنده اینترنت پرسرعت، شرکتهای ارائهدهنده الواح فشرده آموزشی و گاها شرکتهای تجاری حضور دارند.
نمایشگاه طی ساعات اولیه روز، خلوت و کمبازدید بود اما با گذشت از ساعت نیمهروز، تعداد بازدیدکنندگان به نسبت افزایش یافت و جمعیت بیشتری در محلهای مختلف نمایشگاه از جمله سالن 38 حضور پیدا کرد.
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