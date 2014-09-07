کشتی گیران چهار وزن نخست ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند ازبکستان، براساس قرعه کشی انجام شده در وزن 57 کیلوگرم که 30 کشتی گیر حضور دارند حسن رحیمی در دور نخست به مصاف پدرو میجاس از ونزوئلا می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد با برنده ویکتور لبدوف از روسیه و مارسل اوالد از آلمان می رود. در گروه رحیمی احمدنبی گواراتزیلوف از آذربایجان، میکولا عیوضیان از اوکراین، یانگ کیونگ ایل از کره شمالی، یوکی تاکاهاشی از ژاپن و آلتینبک آلیمبایف از قرقیزستان حضور دارند.

در وزن 70 کیلوگرم که 29 کشتی گیر حضور دارند مصطفی حسین خانی در دور نخست به مصاف میروسلاو کایروف از بلغارستان می رود و در صورت پیروزی در دور بعد با برنده بک زاد عبدالرحمن اف از ازبکستان و زامبر گولیاس از مجارستان می رود. در گروه حسین خانی کشتی گیران مطرحی همچون روسلان دبیرگادجیف از آذربایجان، و یاکوب گور از ترکیه حضور دارند.

در وزن 86 کیلوگرم که 38 نفر حضور دارند، محمد حسین محمدیان در دور اول به مصاف کشتی گیری از برزیل می رود و در دور دوم با برنده کشتی گیران آمریکا و ترکمنستان مبارزه خواهد کرد.

در وزن 120 کیلوگرم کمیل قاسمی در دور نخست با الکساندر خوتسانویسکی از اوکراین مبارزه می کند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده ژو دنگ از چین و اوکا تومویوکی از ژاپن می رود. در این وزن 26 نفر حضور دارند. در گروه قاسمی کشتی گیران مطرحی همچون قربان قربان اف از ازبکستان و حاجی مراد گاتسالوف از روسیه حضور دارند.

رقابت های چهار وزن نخست از ساعت 8:30 فردا (دوشنبه) در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود.

