به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خواجه‌وند در خصوص تصمیم هیات مدیره این باشگاه مبنی بر برکناری علی دایی از سرمربیگری پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در مورد اصل خبری که انتشار شد باید عنوان کنم که این تصمیم مصوب شده ولی پیش بینی افراد این نبود که خبر اینگونه اعلام شود و به نوعی غافلگیر کننده بود با این حال اعلام شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس هیات مدیره این باشگاه شخصا می‌تواند سرمربی را برکنار کند یا مدیرعامل باید چنین تصمیمی بگیرد؟، یادآور شد: درمورد بحث قانونی آن باید بگویم که رئیس هیات مدیره هم مثل سایر اعضای هیات مدیره تنها از یک رای قانونی برخوردار است ولی موضوعی که باید به آن اشاره کنم این است که با رای اکثریت هیات مدیره این تصمیم گرفته شده است و هیات مدیره تصمیم بر تغییرات گرفته است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره انتصاب حمید درخشان به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس و اینکه رحیمی زیربار این قضیه نمی‌رود، عنوان کرد: این انتصاب هم در واقع هیات مدیره است. مدیر عامل در واقع مجری تصمیمات هیات مدیره است و باز هم تاکید می‌کنم که زمان انتشار این خبر غافلگیر کننده بود. من صبح امروز خدمت آقای رحیمی بودم ولی بعد از انتشار خبر دیگر وی را ندیدم.

خواجه‌وند در پاسخ به این سوال که آیا درخشان امروز در تمرین پرسپولیس شرکت می‌کند، گفت: اینطور اعلام شده است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: البته درخشان فعلا به عنوان سرمربی موقت است تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی با تکذیب دخالت اسپانسر باشگاه در تغییر سرمربی گفت: اسپانسر در این داستان دخالتی نداشته و اصلا حقی ندارد که بخواهد دخالت کند.

خواجه وند البته در صحبت هایش با خبرنگاران در مقابل باشگاه پرسپولیس از علیرضا رحیمی حمایت کرد و گفت: رحیمی یکی از بهترین مدیرانی است که در طول زندگی ام دیده ام. ما سعی می کنیم رحیمی را حفظ کنیم و ایشان تا الان هم سرجای خودشان هستند.