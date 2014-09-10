به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله نشستهای بررسی و آسیبشناسی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با عنوان «آسیبشناسی، ارزیابی و الگوی برتر نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران » برگزار میشود
این نشست با حضور علیرضا مختارپور، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی، حجتالاسلام و المسلمین حسن طارمیراد، معاون علمی بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، کامران فانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیات علمی دانشنامه تشیع، حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا زائری، مدیر موسسه فرهنگی سرچشمه (بهارستان)، علیاشرف صادقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، داوود موسایی، مدیر انتشارات فرهنگ معاصر، سیدفرید قاسمی، رییس مرکز کتابپژوهی، محمد اللهیاری معاون امور کتابخوانی و توسعه کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور و فاطمه فهیمنیا، رئيس كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
در این نشست همچنین نجفعلی میرزایی، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، مجید غلامی جلیسه، معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی و مالک شجاعی جشوقانی، مدیر سرای اهل قلم نیز حضور خواهند داشت.
نشست «آسیبشناسی، ارزیابی و الگوی برتر نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» روز یکشنبه 23 شهریور ماه از ساعت 16 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، سرای اهل قلم برگزار میشود.
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