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۲۲ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۰۹

امروز دوشنبه ۲۲ شهریور برگزار می‌شود؛

نشست معرفی و بررسی کتاب «عشایر لر بختیاری و لرستان امروز»

نشست معرفی و بررسی کتاب «عشایر لر بختیاری و لرستان امروز»

نشست معرفی و بررسی کتاب «عشایر لر بختیاری و لرستان» امروز دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، نشست معرفی و بررسی کتاب «عشایر لر بختیاری و لرستان» تالیف علیرضا فرزین عکاس، پژوهشگر مردم شناسی و سکندر امان الهی بهاروند انسان شناس و استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و استاد مدعو دانشگاه هاروارد برگزار می‌شود.

این نشست با حضور مولفان اثر، حمیدرضا دالوند عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حسن غفاری مدرس عکاسی و متخصص عکاسی عشایر از سوی خبرگزاری کتاب با همکاری موسسه خانه کتاب و سرای اهل قلم دوشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل سرای اهل قلم واقع در خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر شماره ۲ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق آدرس www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab۴۹ از این نشست بهره‌مند شوند.

کد مطلب 5303377

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