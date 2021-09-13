نشست معرفی و بررسی کتاب «عشایر لر بختیاری و لرستان امروز»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، نشست معرفی و بررسی کتاب «عشایر لر بختیاری و لرستان» تالیف علیرضا فرزین عکاس، پژوهشگر مردم شناسی و سکندر امان الهی بهاروند انسان شناس و استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و استاد مدعو دانشگاه هاروارد برگزار می‌شود.



این نشست با حضور مولفان اثر، حمیدرضا دالوند عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حسن غفاری مدرس عکاسی و متخصص عکاسی عشایر از سوی خبرگزاری کتاب با همکاری موسسه خانه کتاب و سرای اهل قلم دوشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل سرای اهل قلم واقع در خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر شماره ۲ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق آدرس www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab۴۹ از این نشست بهره‌مند شوند.