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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۳۵

مومن نسب خبرداد:

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل شهرسازی و مدیریت آب در یاسوج برگزار می شود

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل شهرسازی و مدیریت آب در یاسوج برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه پدافند غیرعامل در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مومن نسب بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این کارگاه در راستای بسط، ترویج و اطلاع رسانی مبانی و اصول پدافند غیرعامل در بخش های تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: این دوره آموزشی در حوزه های شهرسازی و مدیریت منابع آب با حضور مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی استان برگزار خواهد شد.

مومن نسب اظهار داشت: این کارگاه از صبح روز سه شنبه 25 شهریور ماه سال جاری تا پایان همان روز در ساختمان شماره 2 استانداری تشکیل خواهد شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: کارگاه آموزشی یک روزه پدافند غیرعامل با همکاری دفتر آموزش و پ‍ژوهش استانداری و صدا و سیمای مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال 93 تاکنون سه دوره آموزشی شامل پدافند زیستی، مهندس نظارت، آب و انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل و با همکاری فرمانداری گچساران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شرکت آب وفاضلاب شهری و صدا و سیمای استان با کیفیت مطلوب برگزار شده است.

مومن نسب یادآور شد: به شرکت کنندگان دراین دوره ها گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

 

کد مطلب 2368169

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