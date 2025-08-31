  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۳

ضرورت اجرای الزامات پدافند غیرعامل در مدیریت آب‌های سطحی بندرعباس

ضرورت اجرای الزامات پدافند غیرعامل در مدیریت آب‌های سطحی بندرعباس

بندرعباس- مدیرکل پدافند غیرعامل هرمزگان با اشاره به مشکلات ناشی از آب‌های روان در شهر بندرعباس، بر لزوم اقدام فوری دستگاه‌ها برای پاکسازی محیط و اجرای الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیری در جریان بازدید از برخی مناطق شهر بندرعباس گفت: بخش زیادی از آب‌های سطحی موجود ناشی از چکیدن آب کولرهای ساختمان‌هاست که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به معضلات بهداشتی و تخریب زیرساخت‌های شهری منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت، دستگاه‌های مسئول باید نسبت به پاکسازی این آب‌ها اقدام کنند و در بلندمدت نیز رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای ساختمان‌ها ضروری است.

مدیرکل پدافند غیرعامل هرمزگان همچنین خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و ایجاد شهری ایمن و پایدار شد.

کد خبر 6575343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها