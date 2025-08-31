به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیری در جریان بازدید از برخی مناطق شهر بندرعباس گفت: بخش زیادی از آب‌های سطحی موجود ناشی از چکیدن آب کولرهای ساختمان‌هاست که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به معضلات بهداشتی و تخریب زیرساخت‌های شهری منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت، دستگاه‌های مسئول باید نسبت به پاکسازی این آب‌ها اقدام کنند و در بلندمدت نیز رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای ساختمان‌ها ضروری است.

مدیرکل پدافند غیرعامل هرمزگان همچنین خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و ایجاد شهری ایمن و پایدار شد.