به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیری در جریان بازدید از برخی مناطق شهر بندرعباس گفت: بخش زیادی از آبهای سطحی موجود ناشی از چکیدن آب کولرهای ساختمانهاست که در صورت بیتوجهی میتواند به معضلات بهداشتی و تخریب زیرساختهای شهری منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: در کوتاهمدت، دستگاههای مسئول باید نسبت به پاکسازی این آبها اقدام کنند و در بلندمدت نیز رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای ساختمانها ضروری است.
مدیرکل پدافند غیرعامل هرمزگان همچنین خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی در راستای پیشگیری از آسیبهای احتمالی و ایجاد شهری ایمن و پایدار شد.
نظر شما