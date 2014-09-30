به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج که امروز در کارگاه آموزشی افسران مبارزه با دوپینگ حاضر شده بود،گفت: فعالیت در جهت مبارزه با دوپینگ بسیار خوب است. باید این فرهنگ جا بیفتد و از راه ناجوانمردانه نباید به دنبال موفقیت بود و اساسا یکی از مصداق‌های فیرپلی و بازی جوانمردانه همین است.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران خاطرنشان کرد: خو‌شبختا‌نه ظرفیت کنترل دوپینگ در لیگ بسیار خوب شده و ما هزینه‌هایش را هم پرداخت ‌کرده‌ایم اما به هر حال باید این هزینه‌ها کاهش پیدا کند.

تاج ادامه داد: ما اکنون در سازمان لیگ دو بحث داریم، یکی بحث کاهش هزینه‌ها که این موضوع مربوط به بخش کمیته مبارزه با دوپینگ هم می‌شود و دیگری افزایش درآمدها که این کار را از طریق تبلیغات انجام می‌دهیم. با وجود کاهش هزینه کمیته پزشکی در بخش مبارزه با دوپینگ کارش را به خوبی انجام می‌دهد. ما حتی در کارکنان و تایپیست‌های سازمان لیگ هم کاهش نیرو داشته‌ایم تا این کاهش هزینه انجام شود.

رئیس سازمان لیگ در پایان گفت: موضوع دیگری که مطرح می‌شود بحث استفاده از مواد مخدر در لیگ است که این بحث کاملا خنده‌دار است. ما از تمامی بازیکنان تست می‌گیریم و اگر آنها مواد نیروزا مصرف کرده باشند متوجه می‌شویم، چگونه ممکن است استفاده از مواد مخدر در لیگ انجام شود. به نظرم این بحث از پایه بی‌اساس است.