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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۲

با تاييد نماينده يونسكو

كتيبه تاريخي "بيستون" جهاني مي شود

كتيبه تاريخي "بيستون" بعنوان بزرگترين سند تاريخي و مبدا كشف خط ميخي ميلاني، بابلي و فارسي باستان، بزودي در فهرست آثار جهاني ثبت خواهد شد .

به گزارش خبرنگارگروه فرهنگ وهنر "مهر" از كرمانشاه ، اين مجموعه تاريخي عظيم شامل نقش برجسته وكتيبه داريوش اول هخامنشي - نقش برجسته بلاش، نقش برجسته مهرداد دوم ، مجسمه هركول سلوكي وديواره مشهورفرهاد تراش ، نيايشگاه ماد ودهها اثر ديگر مورد بازديد نماينده شوراي بين المللي حفظ بناهاي تاريخي جهان ( ايكوموس ) قرارگرفت و با ابرازرضايت وي ازشرايط موجود اين آثارگام اساسي درجهت ثبت اين آثاربرداشته شد .

بنا به اين گزارش ، مجموعه تاريخي در30كيلومتري كرمانشاه ودرمسيرتهران قراردارد و پرونده اين مجموعه براي طرح دراجلاس آتي يونسكو كه دركشورآفريقاي جنوبي برگزارخواهد شد آماده شده است .

کد مطلب 236988

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