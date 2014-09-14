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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۰:۵۶

هفته سوم لالیگا؛

والنسیا به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد

والنسیا به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد

تیم فوتبال والنسیا با پیروزی برابر اسپانیول تا رده دوم جدول رده‌بندی رقابتهای باشگاهی اسپانیا خود را بالا کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای هفته سوم لالیگاه اسپانیا یکشنبه شب ادامه یافت که در مهمترین دیدار تیم والنسیا در ورزشگاه مستایا برابر اسپانیول 3 بر یک برنده شد. پابلو پیاتی(7)، دانیل پارخو(63) و پاکو آلکاسر(73) برای تیم میزبان در این بازی گل زدند. سرخیو گارسیا نیز در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد. والنسیا با این پیروزی 7 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر در رده دوم ایستاد.

در یکی دیگر از دیدارها تیم سویا در زمین خود با دو گل از سد ختافه گذشت تا جمع امتیازاتش را به عدد هفت برساند و در رده سوم جدل رده‌بندی بایستد. همچنین تیم رایو وایه‌کانو در زمین خود برابر الچه 3 بر 2 شکست را پذیرا شد.

کد مطلب 2370434

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