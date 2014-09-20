الچه در خانه مقابل ایبار شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابتهای لالیگا اسپانیا جمعه شب با دیدار تیم‌های الچه و ایبار آغاز شد که این بازی را تیم تازه وارد ایبار با دو گل به سود خود پایان داد. دنی گارسیا در دقیقه سوم گل نخست را برای ایبار به ثمر رساند و رائول آلبنتوسا هم در دقیقه 42 گل دوم مهمان را وارد دروازه الچه کرد.

این مسابقات روز شنبه با برگزاری سه دیدار پی گرفته می‌شود. ابتدا لاکرونیا از ساعت 18:30 میزبان رئال مادرید است. از ساعت 20:30 بیلبائو و گرانادا با یکدیگر مصاف می‌دهند و ساعت 22:30 نیز اتلتیکو مادرید پذیرای سلتاویگو است.