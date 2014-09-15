آمریکا با حمله داعش به دنبال مبارزه با تروریسم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با خانم پاتریشیا آدام رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی فرانسه دیدار و گفت و گو کرد.



بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه روابط پارلمانی مجالس ایران و فرانسه و فراز و فرودهای این روابط در سالیان گذشته، گفت: با توجه به جایگاه ویژه مجالس ایران و فرانسه در قانون گذاری، قدرت نظارتی آنها بر نهادهای اجرایی توسعه ارتباطات پارلمانی می تواند نقش مؤثری در تسهیل ارتباطات دولتی داشته باشد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار با اشاره به تحولات سوریه و عراق گفت: قدرت گرفتن گروه های تروریستی در سوریه و عراق و توسعه دامنه فعالیت آنها در منطقه نتیجه حمایت های آمریکا و هم پیمانان منطقه ای این کشور در سال های گذشته است.



بروجردی گفت: گروه تروریستی داعش چند سالی است که در منطقه در حال فعالیت است اگر آمریکا و هم پیمانانش به دنبال مبارزه با تروریسم در منطقه بودند چرا اقدامی انجام ندادند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ائتلاف صورت گرفته علیه افغانستان بعد حادثه 11 سپتامبر گفت: تجربه تاریخی نشان داده است آمریکا با این اقدام دنبال منافع خویش است نه مبارزه با تروریسم.



بروجردی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 1+5 گفت: ما پیوسته به تعهدات خود در پیمان NPT و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده ایم و اگر مذاکرات جاری با 1+5 به نتیجه نرسد به دلیل زیاده خواهی غیر قابل قبول آمریکاست.



رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی فرانسه خانم پاتریشیا آدام نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران و اشاره به مأموریت خود برای تلاش در جهت ایجاد زمینه های ارتقاء سطح همکاری های پارلمانی ایران و فرانسه، گفت: فرانسه علاقمند به گسترش روابط خود در عرصه های سیاسی و اقتصادی و در زمینه های مورد علاقه طرفین می باشد.



رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی فرانسه خانم پاتریشیا آدام همچنین با اشاره به اوضاع نا آرام خاورمیانه گفت: فرانسه از خطر گروه های تروریستی برای صلح و امنیت جهانی آگاه است و مجلس ملی فرانسه در راستای ممانعت از عضویت اتباع فرانسه در این گروه ها در صدد تصویب قوانین خاصی است.

سیاست های آمریکا عامل اصل گسترش تروریسم در منطقه است

همچنین بعد از ظهر یکشنبه مارتین تلابا معاون وزیر خارجه جمهوری چک با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درابتدا با اشاره به تقسیم بندی تروریست خوب و بد توسط آمریکا، افزود: سیاستهای آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن عامل اصلی تقویت و گسترش تروریسم در منطقه می باشد و ادامه نگاه تروریست خوب و بد هیچ گونه کمکی به ریشه کنی تروریسم نمی کند.



نماینده مردم بروجرد درمجلس شورای اسلامی درادامه براهمیت رایزنی ها و مشورتهای مستمر دو کشور در مسائل منطقه ای و جهانی تاکید کرد و گفت : تبادل نظرات میان مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور به درک صحیح از مسائل منطقه ای کمک خواهد کرد.



بروجردی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات میان دو کشور، تصریح کرد: بسترهای سیاسی و اقتصادی مناسبی در عرصه های مختلف وجود دارد که باید به خوبی از آنها بهره برداری کرد.



در ادامه این دیدار مارتین تلابا معاون وزیر خارجه جمهوری چک با ابراز خرسندی از سفر به ایران، جمهوری اسلامی ایران را کشوری با ثبات در منطقه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری مهم در منطقه محسوب می شود و حل مشکلات منطقه ای به ویژه مبارزه با تروریسم بدون حضور ایران امکان پذیر نیست.



وی با ابراز امیدواری از روند مذاکرات 1+5 با جمهوری اسلامی ایران، افزود: موفقیت مذاکرات 1+5 با ایران و لغو تحریم ها به نفع دو طرف خواهد بود و مقامات چک با خوش بینی این مذاکرات را پیگیری می کنند.



مارتین تلابا در پایان بر لزوم توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی فیمابین و گسترش مراودات پارلمانی میان مجالس دو کشور تاکید کرد.