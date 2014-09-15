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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۶

با برتری برابر صربستان؛

تیم ملی بسکتبال آمریکا قهرمان جام جهانی شد

تیم ملی بسکتبال آمریکا قهرمان جام جهانی شد

تیم ملی بسکتبال آمریکا با غلبه بر صربستان در دیدار نهایی جام جهانی اسپانیا روی سکوی قهرمانی ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال جام جهانی 2014 اسپانیا را تیم‌های ملی آمریکا و صربستان بامداد امروز دوشنبه برگزار کردند که در پایان تیم ملی آمریکا با ارایه یک بازی برتر حریف خود را 129 بر 92 پشت سر گذاشت. در این بازی آمریکا کوارترهای اول تا سوم را به ترتیب با امتیازات 35 بر 21، 32 بر 20 و 38 بر 26 برنده شد و در حالی که کوارتر پایانی را چندان جدی نگرفته بود، 25 بر 24 واگذار کرد.

تیم آمریکا در حالی عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد که بسیاری از ستاره‌های برتر NBA نظیر لبرون جیمز، کوین دورانت، کارملو آنتونی، تیم دانکن، پل جورج، درون ویلیامز، کوین لاو، جواکیم نوآه، دوایت هاوارد، کریس باش، کریس پل، راسل وستبروک، دواین وید، کوبی بریانت(مصدوم) و ... را به همراه نداشت و به نوعی تیم دوم و یا در واقع تیم سوم خود را به اسپانیا فرستاده بود.

کد مطلب 2370508

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