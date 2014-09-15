اعتبار طرح های عمرانی ایلام 100 درصد تامین شده است

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبارات عمرانی استان چهار برابر شده است.

مروارید افزود: اعتبار طرح های عمرانی امسال 100 درصد تامین شده است.

این مسئول اظهار داشت: با وجود تخصیص اعتبارات، فرمانداران باید با اولویت بندی و مطالعه در جذب اعتبارات تلاش بیشتری داشته باشند تا طرح های نیمه تمام استان هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

استاندار ایلام به تخصیص هزار میلیارد تومانی به شرکت های دانش بنیان در کشور اشاره کرد و از فرمانداران خواست برای جذب اعتبارات از این میزان مبلغ ایده ها و پیشنهادهای نرم افزاری و سخت افزاری مخترعان را ارائه بدهند.

مروارید ادامه داد: زلزله زدگان نگران تخصیص اعتبار نباشند زیرا دولت 165 میلیارد تومان تسهیلات و 65 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای مناطق زلزله زده استان اختصاص داده است.