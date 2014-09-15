بازگشت روابط ایران و رومانی به حالت عادی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بهادرانی در دیدار هیات تجاری رومانی با فعالان اقتصادی گفت: روابط اقتصادی ایران و رومانی به گذشته دور برمی گردد و با سرعت متعادلی در مقاطع طولانی از زمان پیش رفته است، این در حالی است که در دو سال اخیر، به علت تحریم و پیوستن رومانی به اتحادیه اروپا، روابط دو کشور از مسیر تعیین شده خارج شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه فرصت های سرمایه گذاری در ایران، پیش روی هیات تجاری رومانی قرار گرفته است، افزود: با تغییر دولت در ایران و سیاستهای تعاملی در عرصه بین المللی از سوی رئیس جمهور، بهبود و توسعه روابط رومانی با ایران به سمت مثبت پیش رفته است؛ این در حالی است که زمانی که واردات و صادرات ما 20 میلیارد دلار بوده است، غیر از نفت صادرات ایران به رومانی 500 میلیون دلار بوده است؛ از این میزان با رومانی تبادل کالایی داشته ایم.

وی تصریح کرد: امروز واردات ایران حدود 60 تا 70 میلیارد دلار رسیده است و روابط تجاری ایران با رومانی به حدود 50 میلیون دلار رسیده که یک دهم گذشته است. بنابراین باید این کاهش را جبران کرد و باید بر اساس برنامه ریزی صحیحی پیش رفت.

به گفته بهادرانی، ایران و رومانی در جایگاه مهمی از لحاظ ژئوپلتیک قرار گرفته اند و ایران در خاورمیانه و خلیج فارس است و رومانی نیز عضو اتحادیه اروپا است و از طریق این کشور می توان کالاهای ایرانی را به اروپا صادر کرد.

وی اظهار داشت: سابقه دیرینه سرمایه گذاری تجاری و صنعتی با رومانی وجود دارد و بازرگانان دو کشور تلاش می کنند که روابط گذشته را بهبود داده و توسعه روابط را شاهد باشیم.

همچنین در این نشست، نیکولایده ماتاکه، رئیس اتاق بازرگانی رومانی- ایران گفت: کمیته تجاری مشترک دو کشور می تواند به توسعه حجم روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و رومانی کمک کند.

وی افزود: روابط سازمان های اقتصادی بین دو کشور نیز می تواند به بهبود این شرایط و رسیدن به حجم مبادلات بالاتر کمک رسانده و بازار میان دو کشور را رونق دهد، بر همین اساس می تواند امیدوار بود که دو کشور بتوانند کالاهای مورد نیاز یکدیگر را تامین نمایند.

رومانی دروازه ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپا است

همچنین توردورسکو سفیر رومانی در ایران در حاشیه این دیدار با تاکید بر اینکه رومانی دروازه ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپا است، گفت: رونق گرفتن روابط تجاری میان ایران و رومانی تنها با مباحث تئوریک و تشریفاتی فراهم نمی شود.

وی گفت: روابط تجاری ایران و رومانی همواره در طول تاریخ با نوساناتی همراه بوده است، اما اوج مبادلات تجاری میان دو کشور یعنی صادرات و واردات میان ایران و رومانی، 1.3 میلیارد دلار در سال 1983 بوده است؛ اما متاسفانه بنا به دلایلی این روابط رو به کاهش گذاشته است.

سفیر رومانی در ایران افزود: هم اکنون سفارتخانه های دو کشور ایران و رومانی آمادگی همکاری برای ارتقای حجم مبادلات تجاری را دارند و برای از سرگیری مبادلات و پیشبرد روابط تجاری فی مابین دو کشور، همکاری های زیادی را آغاز کرده اند، البته به لحاظ اقتصادی، فنی و سرمایه گذاری نیز توان دو کشور بسیار مناسب است.

وی تصریح کرد: رونق گرفتن روابط تجاری میان دو کشور تنها با مباحث تئوریک و تشریفاتی فراهم نمی شود، بنابراین باید در تمامی مذاکرات، دقیق و فنی بود تا قابلیت اجرا برای هر پروژه وجود داشته باشد؛ البته به نظر می رسد که وجود رومانی در اتحادیه اروپا باعث شده تا فرصت مناسبی برای همکاری دو کشور بوجود آید.

به گفته توردورسکو، وجود رومانی در اتحادیه اروپا به هیچ عنوان باعث کاهش روابط فی مابین نشده و بر عکس طی سالهای گذشته، حضور رومانی در این اتحادیه سبب شکل گیری رقابت و حضور این کشور در باشگاه برجسته تجارت بین المللی اتحادیه اروپا شده است.

وی اظهار داشت: از سوی مقامات ایران و رومانی می توان دروازه مناسبی برای روابط تجاری ایران با اتحادیه اروپا نیز گشود و البته رسیدن به دستاوردهای قبلی مشکل نیست و شروطی دارد که باید به آن توجه کرد. بنابراین به نظر می رسد که توجه به این عوامل، سبب بهبود روابط و افزایش میزان مبادلات تجاری خواهد شد.