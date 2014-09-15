شکست تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال بازی‌های آسیایی 2014 - اینچئون، از ساعت 12:30 دقیقه عصر امروز تیم‌های فوتبال امید ایران و ویتنام برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست تیم امید ایران با نتیجه 2 بر صفر از حریف نه چندان قدرتمند خود عقب افتاده است.

در این بازی که در ورزشگاه آنسان وا در حال برگزاری است، هوی توان‌وو (23) و هونگ کوان‌واک (28) گل‌های تیم ویتنام را به ثمر رساند. البته اشتباهات مدافعان ایران که اسیر حرکات تکنیکی بازیکنان حریف نه چندان قدرتمند شرق آسیا شدند، نقش مهمی در به ثمر رسیدن این گل‌ها داشت.

در این نیمه حجت صادقی، یوسف وکیا، محمد دانشگر، محمدرضا خانزاده، مرتضی پورعلی گنجی، محسن مسلمان، آرش رضاوند، وحید حیدریه، مهدی شریفی، علی کریمی (32 - یعقوب کریمی) و کاوه رضایی برای تیم ایران به میدان رفتند.