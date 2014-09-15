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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

بازی‌های آسیایی 2014 - اینچئون؛ 

اعلام ترکیب تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام/ مسلمان کاپیتان شد

اعلام ترکیب تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام/ مسلمان کاپیتان شد

ترکیب تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام در نخستین دیدارش در مرحله گروهی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نلو وینگادا سرمربی تیم فوتبال امید ایران، ترکیب تیمش برابر ویتنام در مرحله گروهی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی را به شرح زیر اعلام کرد:

حجت صادقی، یوسف وکیا، محمد دانشگر، محمدرضا خانزاده، مرتضی پورعلی گنجی، محسن مسلمان، آرش رضاوند، وحید حیدریه، مهدی شریفی، علی کریمی و کاوه رضایی

برنامه روز دوم از رقابتهای فوتبال بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون کره‌جنوبی که امروز برگزار می‌شود، به شرح زیر است:
گروه B:
* بنگلادش - افغانستان، ساعت 12:30، ورزشگاه مونهاک
* ازبکستان - هنگ‌کنگ، ساعت 15:30، ورزشگاه مونهاک

گروه E:
* تیمور شرقی - اندونزی، ساعت 12:30، ورزشگاه گویانگ
* تایلند - مالدیو، ساعت 15:30، ورزشگاه گویانگ

گروه F:
* کره‌شمالی - چین، ساعت 12:30، ورزشگاه فوتبال

گروه G:
* امارات - هند، ساعت 12:30، ورزشگاه هواسئونگ

گروه H:
* ایران - ویتنام، ساعت 12:30، ورزشگاه آنسان وا

کد مطلب 2370680

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