به گزارش خبرنگار مهر، شکافهای ایجاد شده در یخچالهای علم کوه دومین قله بلند ایران علاوه بر شگفتی کوهنوردانی که به منطقه صعود می کنند، دلمشغولیهایی نیز برای مدیران شهرستانی ایجاد کرده است و این درحالیست که هنوز خاطره سیل سال 90 و خسارت کلان آن در کلاردشت از یاد نرفته و آسیبهای ناشی از آن جبران نشده است.

روند روزافزون دما در 30 سال گذشته به تاکید برخی کارشناسان سبب ایجاد شکافهایی در بزرگترین یخچال طبیعی ایران شده است، شکافهایی که اگر تدوام یابد، خطر بروز سیل و آبگرفتگی دامنه های این یخچال دور از ذهن نخواهد بود.



قلّهٔ علم کوه پس از دماوند دوّمین قلهٔ مرتفع ایران به شمار می‌رود و بیشتر شهرت این قله به خاطر دیواره‌ای است که در دامنهٔ شمالی آن واقع است و دارای فنّی‌ترین و سخت‌ترین مسیرهای سنگ‌نوردی و دیواره‌نوردی در ایران است. این دیواره در ایران، جایگاهی مانند کی۲ در جهان را داراست.



شکافهای ایجاد شده در بزرگترین یخچال طبیعی ایران درحالی است که هنوز دیواره های حایل رودخانه سردآبرود که در سیل 90 دچار خسارت شده است به دلیل کمبود اعتبار تکمیل نشده است.

شکافهای ایجاد شده شگفت آور است/ احتمال بروز سیل

فرماندار کلاردشت در این زمینه به خبرنگار مهر، با بیان این مطلب که در خصوص یخچال طبیعی بودن علم کوه تردیدی وجود ندارد، گفت: اما ما سابقه سیل سال 90 در کلاردشت و بعد از آن در تنکابن را داشتیم که این امر نگرانی هایی را دامن زده است.



محمد معصومی افزود: پیش بینی شده که اگر گرمای هوا ادامه پیدا کند و بعد باران شدید ببارد احتمال سیل وجود دارد چون هنوز خرابی سال 90 در منطقه دیواره رودبارک ترمیم نشده است.



وی خاطر نشان کرد: اگر سیل بیاید به علت اینکه خسارات از سال 90 هنوز ترمیم نشده ودیواره ساخته نشده خرابی های زیادی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بزرگی شکافهای ایجاد شده در این یخچال طبیعی شگفت آور است، گفت: ادامه این روند و ریزش باران، احتمال وقوع سیل را در منطقه افزایش خواهد داد.



فرماندار کلاردشت گفت: در خصوص پیشگیری و آمادگی لازم در جلسه مدیریت بحران تصمیم گرفته شد که تمامی روسات ادارات در منطقه حضور داشته باشند وهرگونه گزارشی را هرچند کوچک و کم اهمیت را جدی گیرند.



معصومی یادآور شد: اگر روند افزایش گرما ادامه دارباشد احتمال آتش سوزی جنگل ها نیز وجود دارد و اگر بارنگی شدید بیاید، چون زمین خشک است واحتمال جذب تمام آب را ندارد، احتمال وقوع سیل وجود دارد.



معصومی عنوان کرد: به کوهنوردان نیز اعلام شده هرگونه تغییر را کنترل وبه موقع اطلاع دهند و تنها موضوع مهم این است که هنوز اعتبار لازم از سال 90 برای ترمیم دیواره حفاظتی رودبارک در نظر گرفته نشد ودیواره ساخته نشده است که اگر سیل بیاید خسارات زیادی به شهر وارد می شود.

شکاف در سمت راست یخچال طبیعی ایجاد شده است

این اظهارات فرماندار کلاردشت درحالیست که رئیس هیئت کوهنوری کلاردشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هرساله شکاف جدیدی در یخچال طبیعی علم کوه باز می شود ولی درفصل سرما به علت بارش برف دوباره پرمی شود و مکان شکاف هر سال تغییر می کند وامسال این شکاف در سمت راست یخچال است.



علی فرضی بیان این مطلب که یخچال در حالت طبیعی خطری ندارد گفت: در این منطقه سه یخچال طبیعی دیگر مانند علم چال وجود دارد که طول آن سه کیلومتر وعرض آن دو کیلومتر به صورت تقریبی است.



وی یادآور شد: همچنین یخچال غربی یا هفت خان که حوزه آبی آن به سمت سه هزار تنکابن جریان دارد و یخچال خرسان که در قسمت پشت وجنوب علم کوه قرار دارد وحوزه آبی آن به سمت رودخانه سردآبرود است.



وی افزود: معمولا سالانه چیزی بیش از هشت هزار کوهنورد به این مناطق اعزام می شوند و بیشتر این اعزامها از سمت جنوب علم کوه است.



فرضی با بیان اینکه امسال شمار کوهنوردان خارجی بیشتر شده اند گفت: امسال اعزام کوهنورد خارجی نسبت به سال قبل دو برابر شد و بیشتر این کوهنوردان از کشورآلمان واتریش بوده اند.



یخچال علم کوه خطری ندارد/ یخ شناسان در حال تحقیق هستند

در حالی نگرانی ناشی از بروز سیل بر اثر آب شدن یخچال طبیعی علم کوه شهرستان کلاردشت را تهدید می کند، سرپرست اداره ورزش وجوانان کلاردشت معتقد است: یخچال طبیعی علم کوه خطر جدی ندارد.



نقی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این شکاف از سالهای 1337 وجود داشته و خطری جدی برای منطقه پیش نیامده است.

وی افزود: ارتفاع این یخچال چیزی حدود چند صد متر است وامکان ترک خوردن ندارد مگر اینکه زمین ترک و شکاف بخورد.



رئیس اداره ورزش وجوانان کلاردشت گفت: با این وجود چون احتمال خطر در آینده دارد چندین سال است گروهی از متخصصان یخ شناس در این خصوص تحقیق می کنند وهرگونه فعل وانفعالات را زیر نظر دارند.



رحیمی با بیان اینکه در سیل سال80 کلاردشت، یخچال طبیعی نقشی نداشته و بی تقصیر بود گفت: در آن سال برفی که بارید بر روی یخچال انباشته شد وبعد پشت کوه به ارتفاع یک متر تلمبار شد وچون تدبیری برای هدایت آب نشده بود، بعد از آب شدن برف تبدیل به دریاچه عظیمی شد که به پایین سرازیر شد.



به گزارش مهر، علم کوه رویایی با ارتفاع تقریبی ۴۸۵۰ متر از سطح دریا دومین قله بلند ایران است، این قله زیبا از مسیرهای مختلفی صعود می شود؛ از جمله از مسیر طالقان، پراچان، دمچه ، حصارچال و مسیر تنکابن، سه هزار و یخچال غربی.

آخرین سیل منطقه کلاردشت و تنکابن بیش از ۴۰ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت و بر اثر بارش شدید و مستمر باران و جاری شدن سیلاب در تیرماه سال 90 حدود 20 کیلومتر جاده ارتباطی رودبارک کلاردشت و تیرهای برق حاشیه این رودخانه، تصفیه خانه آب آشامیدنی و ۳ کیلومتر شبکه آبرسانی به روستای گرماپشته و خانیان تنکابن ، ۱۰۰ واحد مسکونی و ۱۰ دهنه پل ۱۰۰ درصد تخریب شد.