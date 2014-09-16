به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی فیلم‌های «تجربه‌گرا» راه یافته به سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.



«روایت محدود بعد از حرکت» کاوه شاملو از کرج، «۲۵نفر» محمدرضا فرطوسی از خرمشهر، «زندگی کاغذی» محمدرضا مرادی از اراک، «تاریکی» سروش آرایش از تهران، «او» مصطفی رحیمی از تهران، «قاب عکس یا چگونه یک تصویر در حلقه زندگی قرار می گیرد و به ما می فهماند که زمین به شکل عجیبی گـِـرد است!» علی اکبر فیروزجنگ از تهران، «پارکینگ» عباس عمرانی‌بیدی از سبزوار، «آنتراکت» مجید فخریان از بوشهر، «من، آنا و سینماتوگراف» رامین رحمانی از اردبیل، «برزخ» احمد کاوند از بروجرد، «بی آنکه با من حرفی بزند» شاهین دانشفر از کرج، «ژخ» امیررضا جلالیان از قزوین، «شام کاغذی» الناز میلانی سبزوار از تهران، «دی‌اند» سید پوریا پیشوایی از کرج، «من نگویم شرح آن» حمید جعفری از تهران، «سقوط آزاد» سجاد ایمانی از نورآباد ممسنی، «جار» سینا مصطفی زاده از رشت، «کبریت بی‌خطر» اکبر ترابور از همدان، «شکستنی است» مهدی آقاجانی از تهران، «آبی قرمز سفید» علی پورخوشبخت از تهران، «۱۳۶» مصطفی ربانی از تهران، «برفک» معصومه قوامی مال خلیفه از اصفهان عناوین فیلم هایی هستند که مجوز ورود به بخش مسابقه فیلم کوتاه را یافتند.



کریم عظیمی، مسعود امینی‌تیرانی و مهدی فرودگاهی اعضا هیات انتخاب بخش «تجربه‌گرا» جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را تشکیل می‌دهند.



سی و يكمين جشنواره بين‌المللی فيلم كوتاه تهران در دو بخش اصلی سينمای ايران و سينمای بين‌الملل از 22 تا 27 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.