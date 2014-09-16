به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به همراه همسرش با حضور در فرهنگسرای نیاوران از نمایشگاه تجسمی‌«رهایی» با موضوع غزه دیدن کرد.

علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و سید عباس سجادی مدیرعامل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران نیز در این بازدید وزیر امور خارجه را همراهی کردند.

ظریف پس از دیدن آثار این نمایشگاه گفت:‌ این نمایشگاه و آثارش نشان دهنده قرابت همه مردم و مخصوصا هنرمندان ما، با مردم غزه است. یک قرابت انسانی میان ما و مردم غزه وجود دارد که هنرمندان به عنوان نمود انسانیت آن را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: آثار این هنرمندان نشان می‌دهد که جنایت‌هایی که در غزه رخ داده، تا چه حد بر روحیه مردم ایران تاثیرگذار بوده و احساسات مردم ما را تا چه حد جریحه دار کرده است.

ظریف ادامه داد: آثاری که در نمایشگاه «رهایی» به نمایش گذشته شده، نشان دهنده این است که درد و رنجی که مردم غزه تحمل کرده‌اند، حد و مرز ندارد و مردمِ همه جای دنیا، به خوبی می‌توانند این درد و رنج را درک کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد و مذاکره با گروه 1 + 5، با اشاره به نقش رسانه‌ها در نادیده گرفتن رنج مردم غزه، گفت: دیدن آثاری که در نمایشگاه «رهایی» حضور دارند، نشان می‌دهد که تا چه حد رسانه‌های بیگانه به این جنایات رژیم صهیونیستی بی توجه بوده‌اند و مظلومیت مردم غزه را نادیده گرفته‌اند، یا اینکه واقعیت را وارونه جلوه داده‌اند.

وی تاکید کرد: در مجموع این نمایشگاه نشان دهنده‌ 6 دهه درد و رنج مردم فلسطین و چند سال رنج مردم غزه است.

ظریف در بیان دیدگاهش درباره آثار این نمایشگاه و پدید آورندگان این آثار اظهار کرد: به عنوان یک بیننده عادی تحت تاثیر قرار گرفتم و گمان می‌کنم که هر بیننده‌ای با دیدن این آثار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دیگرانی هم که درک هنری بیشتری دارند به طور حتم بیتشر منقلب می‌شوند. احساس می‌کنم که این هنرمندان نیاز واقعی جامعه جهانی و جامعه بشری از درک و فهم جنایات رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشته‌اند.

نمایشگاه ‌«رهایی» با آثار 80 هنرمند توانمند و صاحب نام پیرامون موضوع غزه ، 21 شهریور در گالری‌های اصلی و شماره 2 فرهنگسرای نیاوران گشایش یافت.

تاکنون شخصیت‌های برجسته و صاحب نام فرهنگی و هنری از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، معاون هنری وزارت ارشاد، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی‌ وزارت ارشاد، سفرای برخی از کشورهای خارجی از جمله سفیر مصر در تهران و همینطور ابوشریف رییس دفتر جنبش جهاد اسلامی‌فلسطین در تهران از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده‌اند.

نمایشگاه «رهایی» در گالری‌های فرهنگسرای نیاوران تا 21 مهر هر روزه از ساعت 10 الی 20 پذیرای علاقمندان است.