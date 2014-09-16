حجت الاسلام سیدمحمد افشین فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم دعای توسل در 300 مسجد بزرگ شهرستان های مختلف خراسان شمالی به شکرانه سلامتی رهبر معظم انقلاب خبر داد و افزود: این مراسم سه شنبه شب، بیست و پنجم شهریور با حضور مردم ولایت مدار استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این راستا مراسم محوری و ویژه شکرگزاری برای سلامتی مقام معظم رهبری و دعای توسل برای طول عمر با عزت معظم له بعد از نماز مغرب و عشا در بجنورد مرکز خراسان شمالی در محل حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع)، برادر گرامی امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام افشین فر با اشاره به این که بیش از هزار و 100 مسجد در شهرها و روستاهای خراسان شمالی وجود دارد، اضافه کرد: مراسم دعای توسل به شکرانه سلامتی مقام معظم رهبری در 300 باب از مساجد اصلی و مهم شهرها و مراکز بخش ها و دهستان های استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل عارضه پروستات روز دوشنبه هفته گذشته در یکی از بیمارستانهای دولتی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند که بحمدلله این عمل با موفقیت به پایان رسید و معظم له صبح دوشنبه هفته جاری پس از پایان دوران بستری در بیمارستان و بهبود کامل، از بیمارستان مرخص شدند.