نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خداوند سبحان را شکر گزاریم که سلامتی و شفای کامل به ولی امر مسلمین عطا کرد.

مشاور رسانه ای رییس شورای عالی هیاتهای مذهبی کشور افزود: وجود پر خیر وبرکت رهبری و ولایت بزرگترین نعمتی است که خداوند متعال به ملت ولایت دوست و شریف ایران اسلامی و مسلمانان جهان عطا نموده که همگی باید شکرگزار ان باشیم.

رییس هیاتهای مذهبی استان بوشهر اضافه کرد: وجود با عظمت مقام معظم رهبری باعث مایوس شدن دشمنان داخلی و ابرقدرتهای خارجی و موجب سرافرازی و اقتدار ایران اسلامی در همه عرصه ها گردیده است.

وی گفت: در روز چهارشنبه به شکرانه سلامتی معظم له در بیش از یکهزار و چهارصد هیات مذهبی استان نماز شکر به درگاه خداوند برگزار می شود.