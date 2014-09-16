به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله صمدیان، رضا معطریان و عباس کوثری به سرپرستی سیامک زمردی مطلق هیأت داوران این دوره را تشکیل می‌دهند.



زمردی مطلق در ارتباط با زاویه نگاه داوران مسابقه عکس در این دوره از جشنواره گفت: رویکرد اصلی ما این است که با دقت در انتخاب و توجه به کیفیت آثار (تا کمیت آنها)، شرایط جدیدی را فراهم آوریم تا عکاسان نگاه قوی‌تری به تئاتر کودک و نوجوان داشته باشند زیرا در حال حاضر عکاسان حرفه ای از تئاتر کودک و نوجوان استقبال کمتری می‌کنند.



وی ضمن تاکید بر اینکه آثار شرکت‌کننده در این دوره از جشنواره باید در بازه زمانی 1 مرداد ماه 92 ماه تا 15 مرداد ماه 93 عکاسی شده باشند، گفت: در این دوره از جشنواره 111 قطعه عکس که توسط 26 عکاس از 34 نمایش گرفته شده و به دبیرخانه رسیده که که از بین این تعداد، دراین مرحله 20 عکس برای شرکت در اولین دوره از مسابقات عکس انتخاب می شوند و در نمایشگاه عکس بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان به نمایش در می آیند.



مدیر هیأت داوران در پایان گفت: از بین تعداد آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره، 3 عکس به عنوان عکس برگزیده انتخاب می شوند.



بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از ۱۵ مهر ماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز و تا ۲۱ مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.