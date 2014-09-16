به گزارش خبرنگار مهر، رضا طريفي پيش از ظهر سه شنبه در دومين مجمع سالانه بسيج فرهنگيان سالانه خوزستان كه در تالار فردوسي ناحيه يك اهواز برگزار شده بود اظهار كرد: علم، سازندگي، كار سياسي، فعاليت هاي اقتصادي و ارزش هاي اسلامي از جمله اهداف نظام است. بسيج با گستردگي جغرافيايي و قابليت هاي فراوان از ظرفيت هاي بالقوه جامعه برخوردار است.

وي افزود: بيش از 38 هزار نفر از فرهنگيان استان عضو بسيجي فرهنگيان هستند. جامعه هدف ما 62 هزار فرهنگي استان است تا همه بسيجي شوند. مهمترين موضوعات ما در بسيج فرهنگيان پرداختن به دغدغه هاي رهبر در آموزش و پرورش و گسترش فرهنگ و تفكر بسيجي است.

فرمانده بسیج فرهنگیان خوزستان تصريح كرد: مقابله با تهاجم فرهنگي، اقتصاد مقاومتي، كمك به نظام تعليم و تربيت، تلاش در عرصه حجاب و عفاف، امر به معروف و نهي از منكر، خدمت رساني و محروميت زدايي، توانمند سازي علمي و مهارتي بسيج فرهنگيان، ارتقا سطح سلامت كاركنان فرهنگي و اوقات فراغت كاركنان فرهنگي از ديگر موضوعات مهم و مورد توجه در بسيج فرهنگيان است.

طريفي خاطرنشان كرد:‌ شوراي عالي و راهبردي بسيج فرهنگيان در استان تشكيل داديم كه نخبگان و صاحبنظران فرهنگي در آن عضو هستند. هدف از تشكيل اين مراسم برگزاري انتخابات هيئت رئيسه اين شورا است. اين شورا متشكل از پنج نفر در مقام رئيس مجمع، نائيب رئيس يك و دو، بازرس يك و دو است.

وي ادامه داد: در شوراي عالي هشت كارگروه دفاعي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تربيتي ـ‌ اخلاقي و سلامت داريم. هر كارگروه يك نفر رئيس و سه نفر عضو دارد. به يكي از معاونين سپاه متصل مي شود.

فرمانده بسیج فرهنگیان خوزستان بيان كرد: در زمينه كمك به تحقق اهداف انقلاب اسلامي و آرمانهاي نظام، برنامه ريزي براي تحقق بسيج ده ها ميليون نفري، بهره گيري از استعداد نخبگان فرهيختگان و انسجام بخشي به نخبگان فرهنگي از جمله موارد قانوني تشكيل اين شورا است.

طريفي با اشاره به تعيين صلاحيت افراد صاحب نظر براي شركت در جلسات شوراي عالي به عنوان وظيفه رئيس شوراي عالي گفت: تنظيم راهكار، راهبردها بر اساس فرامين مقام معظم رهبري، ارتقا هماهنگي براي تعامل دستگاه و سازمان هاي مردم نهاد، شناسايي خلا هاي قانوني، بررسي راه هاي تعامل با خواص و نخبگان فرهنگي و بررسي وضعيت فضاي حاكم بر جامعه فرهنگيان از جمله وظايف اين شورا مي باشد.

وي اظهار كرد:‌ صاحب نظر بودن، خوش فكر بودن، برخوردار از روحيه تلاش و خدمت، التزام عملي نسبت به رهنمودهاي ديني، داراي انگيزه و احساس افتخار به فعاليت هاي بسيج در عرصه هاي گوناگون و اختصاص وقت لازم جهت همكاري با شورا از جمله شرايط عمومي اعضاي اين شورا است.