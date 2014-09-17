 تفسیر قرآن و نهج البلاغه باید بیش از دروس فقهی رواج یابد/ اصول را از قرآن دربیاوریم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغازسال تحصیلی جدید حوزه علمیه و مرکز آموزش عالی حضرت قاسم بن الحسن(ع)، با حضور حجت الاسلام والمسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نمازکشور، مسئولان مرکز آموزش عالی حوزوی و موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن(ع) اساتید و تعداد زیادی از طلاب خواهر و برادر این حوزه عصر دیروز سه شنبه 25 شهریورماه در این مرکز برگزار شد.

قرائتی در این جلسه گفت: می خواهم بگویم اگر قرآنی شدیم، همه چیزمان را از قرآن می توانیم استخراج کنیم. هیچ وقت در هیچ مسأله‌ای حتی در رشته‌های تخصصی دانشگاه، کم نمی‌آوریم، قرآنی که برای ساختن دستشویی خانه ها آیه دارد اینکه رو به قبله نباید ساخته شود چطور می شود برای سالن پذیرایی و میهمانان؛ برای آشپزخانه و بیرون از خانه، محله و بازار ، مسجد و محراب و حوض و نهر آب و ورزش و ... آیه و روایات نداشته باشیم. من درباره معماری در قرآن برای چند صد نفر مهندس ساختمان سخنرانی کردم آنها متعجب شدند گفتند برای اولین بار است که این مطالب را می شنویم.

وی افزود: من از قرآن روضه حضرت علی اصغر(ع) را در آوردم. اینکه به فرعون گفتند پسری زائیده خواهد شد که سلطنت تو را نابود خواهد کرد فرعون دستور داد تمام نوزدان پسر را بکشند. اما خداوند برای حفظ موسی و گرفتن او از مادرش 4 جرثقیل انداخت. جرثقیل اول گفت «و اوحینا الی ام» به مادرش وحی کردیم. جرثقیل دوم گفت «ربطنا الی قلبها» جرثقیل سوم این بود که به مادرش گفتیم او را شیر بده و در جعبه ای بگذار و در آب بیانداز و جرثقیل چهارم این بود که خداوند وعده دادش او را پیغمبر می کند. «من المرسلین». حالا حضرت علی اصغر(ع) هیچ کدام از این 4 تا را نداشت و تازه گرفتن نوزاد 6 ماهه از مادر سخت تر از گرفتن نوزاد یک روزه است؛ تازه حضرت موسی(ع) به آب انداخته شد ولی حضرت علی اصغر(ع) در خون افتاد.

رئیس ستاد اقامه نماز تصریح کرد: گاهی یک کلمه قرآن مانند یک دانشکده است؛ آیه «لونها تسر الناظرین»، رنگ در روح اثر دارد و امروزه رشته روانشناسی رنگ‌ها را داریم. یا آیه «وتین و ازیتون» خودش می تواتند موضوع چندین پایان نامه دکتری قرار بگیرد چرا انجیر با زیتون را خداوند گفته، همچنین قرآن 6 بار کلمه زیتون را و یکبار کلمه تین را آورده این نسبت 6 به یک هم تحقیق شده که خوردن یک انجیر با 6 زیتون هم کالری هستند.

قرائتی گفت: باید به همه آیات قرآن عمل کنیم. بعضی از آیات عمل کردنش راحت است مانند "کلوا و شربوا" ولی بعضی از ایات را هیچ کس عمل نمی کند. مانند این آیه که می خواهید کتاب بخوانید آنرا جدی بگیرید. آیت الله مدنی به شاگردانش گفت گناهی مرتکب شده ام شاگردانش کنجکاو شدند که چه گناهی کرده گفت همین دیشب هم بوده باید توبه کنم شاگردان بیشتر کنجکاو شدند گفت من تفسیر قرآن را هفته ای یکبار می گویم ولی کتاب درسی ام را هر روز تدریس می کنم.

رئیس ستاد اقامه نماز یادآورشد: باید از قرآن اصول را در آوریم مثلا برای اصلاح و ارشاد و امر به معروف می شود از قرآن 5 اصل درآورد.1-برای اصلاح و ارشاد و امر به معرف، سن شرط نیست. 2- عدد و عده افراد هم شرط نیست، 3- از خودیها شروع کنید. 4-اولویت ها را در نظر بگیرید.5-لازم نیست مستقیم بگویید. قرآن قصه نیست اگر این اصول را از آن دربیاوریم بدرد همه انسانهای روی زمین می خورد.

وی خطاب به طلاب حوزه های علمیه گفت: همه چیز در قرآن است من موفقیتم را مدیون قرآن و نهج البلاغه هستم هرچیزی می خواهید بگویید از این دو کتاب بگویید. اگر حوزه ها درس تفسیر ندارند یا کم دارند شما می توانید در تعطیلات یا اوقات فراغت از تحصیل تفسیر قرآن را با هم مباحثه کنید و باید تفسیر قرآن و نهج البلاغه بیشتر از پرداختن به دروس فقهی در حوزه‌ های علمیه باشد. البته الان وضعیت تفسیر قرآن خیلی بهتر از قبل شده زیرا در زمان ما در حوزه فقط دو تا درس تفسیر داشتیم.

همچنین در این مراسم حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علم الهدی، رئیس مرکز آموزش عالی حوزوی تخصصی حضرت قاسم بن الحسن(ع) تهران برلزوم توجه طلاب جوان به فراگیری علوم قرآنی و جلوگیری از پدید آمدن گروه هایی مثل داعش تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم در شرایط امروز جوامع بشری، پاسخی مناسب و علمی به شبهات طراحی شده دشمنان اسلام بدهیم، چاره ای نداریم جز اینکه تبحر کافی در علوم قرآنی بدست آوریم، زیرا که قرآن پاسخ گوی همه نیازها و شبهات روز است.